Mancano pochi mesi dall’atteso appuntamento con il Festival della Canzone Italiana in Polonia, fissato per il 6 settembre 2024 al Teatro Palladium di Varsavia, e crescono sempre di più l’entusiasmo e l’interesse per questo evento importante evento internazionale.

Sono molteplici gli artisti italiani, anche residenti all’estero, le aziende commerciali e le istituzioni che hanno manifestato un vivo interesse a partecipare al Festival, testimoniando il valore e l’importanza di questa celebrazione della musica italiana nel cuore della Polonia.

Per rendere più accessibili le informazioni riguardanti il Festival, è stato lanciato il nuovo sito web https://www.festivalcanzoneitaliana.com. Su questo portale con sotto dominio dedicato interamente all’evento in Polonia è possibile trovare costantemente tutti gli aggiornamenti.

Un ringraziamento speciale va agli organi di stampa che hanno avuto modo di parlare dell’evento e sul portale del festival potranno trovare l’inserimento del proprio articolo nella pagina dedicata alla Rassegna Stampa.