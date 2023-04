Diodato – ecco il nuovo singolo “Occhiali da sole”

E’ in radio dal 14 aprile “Occhiali da sole”, il nuovo singolo di Diodato estratto dall’album “Così speciale” (Carosello Records), già fuori ovunque. Diodato si prepara a tornare live dal 15 aprile a Padova con dieci date nei principali club italiani, prodotte e organizzate da OTR Live.

In “Occhiali da sole” Diodato racconta l’inevitabile clash tra le diverse aspettative di una vita, le nostre proiezioni e quelle delle persone che ci amano e ci osservano nel tentativo di proteggerci. “Occhiali da sole” rappresenta tutte quelle domande a cui forse non darai mai una risposta e le scelte che sembrano andare sempre in direzione opposta. Se il sole delle sfavillanti vite altrui sembra splendere tanto forte da poter far male, un paio di occhiali da sole possono tornare utili.

Scritto, arrangiato e artisticamente diretto da Diodato, “Così speciale” (https://ffm.to/cosispeciale-diodato) è un album figlio della volontà di essere suonato soltanto da musicisti in carne ed ossa ed è stato prodotto e mixato da Tommaso Colliva, produttore discografico di fama internazionale e vincitore di un Grammy Award nel 2015, e masterizzato da Giovanni Versari. Le sessioni di registrazione che hanno portato alla sua nascita, che hanno compreso anche sezioni orchestrali, sono state realizzate spesso in presa diretta, senza ulteriori sovraincisioni, soprattutto per quanto riguarda i brani in cui emerge più il sound da band.

L’album si compone di dieci tracce che rappresentano dieci attimi di vita, “sguardi sul mondo e tuffi negli abissi interiori per provare a riemergere con dieci fiori che profumano di vita”. Ancora una volta Diodato ci conduce al cuore delle questioni umane, arrivando in profondità, per tornare a rifiorire in superficie ancor più forti, consapevoli e arricchiti dal proprio vissuto.

“Così speciale” è disponibile in formato CD, vinile, vinile autografato in esclusiva su Amazon e in una speciale box deluxe in tiratura limitata e numerata contenente CD con artwork bianco, vinile con artwork bianco e differente grafica, 2 fogli di sticker che richiamano i fiori della cover in diverse dimensioni e due stampe in alta qualità, una delle quali realizzata dal fotografo Alessio Albi.

Dopo essere rientrato dal tour oltre confine in autunno 2021 che lo ha portato in Europa e negli Stati Uniti, Diodato torna live con dieci date, prodotte e organizzate da OTR LIVE, che porteranno il cantautore nei più prestigiosi club delle principali città europee, nella primavera 2023.

15 aprile @Padova – Hall

20 aprile @Milano – Alcatraz

22 aprile @Torino – Teatro Concordia

27 aprile @Bologna – Estragon Club

11 maggio @Madrid (Spagna) – Clamores

18 maggio @Berlino (Germania) – Maschinenhaus

20 maggio @Parigi (Francia) – Cafè de la Danse

26 maggio @Amsterdam (Paesi Bassi) – Bitterzoet

27 maggio @Praga (Repubblica Ceca) – Palàc Akropolis

27 luglio @Roma – Cavea Auditorium Parco della Musica