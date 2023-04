Dior Gold, capsule omaggio al fondatore della maison Il codice reinterpretato da Maria Grazia Chiuri

L’oro ha sempre messo in mostra l’audacia e la creatività della maison Dior.

Un filo di oro è apparso intessuto nei capi fin dalle prime creazioni del couturier-fondatore della griffe: si vede anche nella sua collezione autunno-inverno del 1947, con l’abito Golconda, color oro delicatamente ricamato.

In omaggio a questo codice Dior, la direttrice creativa, Maria Grazia Chiuri, reinterpreta, stagione dopo stagione, la capsule Dior Gold, composta da modelli iconici impreziositi da tocchi brillanti nel colore del nobile metallo.

Oggi questi toni luminosi si dispiegano su romantici abiti lunghi e gonne midi, realizzati in poetico tulle e pizzo, oppure in cotone lurex jacquard. Ma l’oro impreziosisce anche la maglieria ariosa e morbida.

Vengono svelati anche nuovi pezzi, come la giacca squadrata in tessuto blister, adornata da bottoni decorati con il logo “CD”, che promette un look moderno e raffinato.

Anche negli accessori: le borse “Lady Dior” sono rivestite in pelle iridescente, disponibile in tre varianti – oro, oro rosa e argento – punteggiate da dettagli oro tono su tono. Invece la borsa Lady D-Joy si rivela in una versione sublimata delle linee grafiche del diamond cannage metallico.

A loro volta, le scarpe, dalle Montaigne e D-Way alle sneakers Walk’n’Dior, sono impreziosite con affascinanti sfumature dorate.