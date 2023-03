A Policoro indagini dei Carabinieri sulla morte di un uomo di 56 anni

Sono in corso indagini dei Carabinieri del comando di Policoro sulla morte di un imprenditore agricolo di 55 anni avvenuta la scorsa notte. L’uomo, accompagnato in Pronto soccorso da una persona che si sarebbe subito allontanata, era già deceduto all’arrivo in ospedale, risultati inutili dunque i tentativi di rianimarlo. La morte risalirebbe intorno alle due nella notte tra martedì 28 e mercoledì 29 marzo . I Carabinieri sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti , è stata disposta l’autopsia. La vittima nelle settimane scorse era stata ricoverata per problemi cardiocircolatori, i militari stanno anche valutando il passato dell’uomo per l’ipotesi di problemi legati a dipendenze