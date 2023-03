iPhone, Sos emergenze via satellite arriva in Italia

Come anticipato qualche settimana fa, è operativo da qualche ora in Italia, Sos emergenze via satellite di Apple, il sistema satellitare della Mela che consente di inviare e ricevere messaggi anche quando non è disponibile la rete cellulare o il wi-fi.

Gratuito per due anni dall’attivazione del telefono, è supportato sulla linea di iPhone 14 e iPhone 14 Pro.

Con lo stesso sistema, che sfrutta i satelliti invece delle classiche antenne degli operatori mobili, è possibile rassicurare amici e familiari sulla propria posizione, aprendo l’app Dov’è e condividendo la localizzazione ottenuta dall’incrocio dei satelliti più vicini.

Il servizio, pensato per un uso di soccorso, mette in contatto l’utente con centri di smistamento in cui operano specialisti in emergenze formati da Apple e pronti a contattare i cosiddetti ‘Psap’ (Public Safety Answering Point) — o call center dei servizi di emergenza — per fornire aiuto immediato.

Dalla fine dello scorso anno, la funzionalità Sos emergenze via satellite è stata lanciata in Canada, Francia, Germania, Irlanda, Regno Unito e Stati Uniti.

Una volta disponibile, su iPhone appare un’interfaccia di facile utilizzo che aiuta l’utente a usare una connessione satellitare nell’eventualità in cui non sia in grado di raggiungere i servizi di emergenza perché non c’è copertura cellulare o wireless.

Un breve questionario aiuta a rispondere a domande vitali, che vengono trasmesse ai soccorritori nel messaggio iniziale, garantendo così che siano in grado di capire rapidamente la situazione e la posizione dell’utente.

Apple ha lavorato a stretto contatto con esperti per esaminare le domande e i protocolli standard e identificare i motivi più comuni per cui vengono contattati i servizi di emergenza.

Dopo il questionario, un’interfaccia guida l’utente verso il punto del cielo in cui puntare iPhone per connettersi e inviare il messaggio iniziale.

Questo testo include le risposte dell’utente al questionario, la posizione, compresa l’altitudine, il livello della batteria dell’iPhone e la cartella clinica, se abilitata.

La trascrizione dell’interazione con gli specialisti del centro smistamento può anche essere condivisa con i contatti di emergenza, in modo da tenerli informati.

ANSA