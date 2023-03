Elezioni comunali 14/15 maggio 2023 Scanzano jonico “Patto Civico per Scanzano” con l’avvocato Fabio Massimo Sgarrino candidato sindaco

Con responsabilità e buon senso prosegue il progetto politico amministrativo “Patto civico per Scanzano” che con rinnovato entusiasmo si stringe saldamente attorno al candidato Sindaco Avv. Fabio Massimo Sgarrino.

All’interno dell’accordo non rientrano piú alcune componenti partitiche presenti in precedenza con le quali, a fronte di alcune prese di posizione dettate in maniera evidente da innegabile pregiudizio, allo stato non è possibile coltivare quell’idea sana posta alla base di un dialogo costruttivo. Siamo decisi alla presentazione di una lista civica che accoglie il contributo prezioso di forze capaci di ragionare di là da inutili pregiudizi e logiche superate, testimonianza del profondo legame con la nostra comunitá. “Patto civico per Scanzano” è il frutto migliore di un confronto divenuto espressione di una volontà unica capace, finalmente, di avere una visione lungimirante e concreta di Comunità. A breve sarà inaugurata la sede del “Patto civico” e già da qualche tempo si è cominciato a lavorare su un programma condiviso, realistico, concreto con basi sulla solida visione di Scanzano: una città che deve lasciarsi alle spalle i recenti dispiaceri e lavorare per il proprio presente e per il proprio futuro.