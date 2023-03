A Matera il secondo concentramento Sport&Go di pallacanestro

Si è svolto a Matera, nella giornata di ieri, domenica 26 marzo, il secondo concentramento del campionato regionale Sport&Go di pallacanestro. Due le categorie interessate:

– under 10 con 5 squadre iscritte: Pielle Basket Matera A e B, Normanna Basket Melfi, Basilia Basket Potenza e Riva dei Greci Basket Bernalda;

– under 12 con 5 squadre iscritte: Pielle Basket Matera, Normanna Basket Melfi, Torre Ardente, Basilia Basket Potenza, Riva dei Greci Basket Bernalda.

L’organizzazione del concentramento è stata curata della società Pielle Basket di Matera, si è giocato nella palestra di via Lanera per la categoria under 12 e in quella dell’Istituto Comprensivo E.Fermi per l’under 10. Il Presidente CSI Basilicata, Domenico Lavanga, intende ringraziare la società Pielle Basket, il comitato territoriale CSI di Matera, e inoltre la FIP Basilicata e il suo Presidente Giovanni Lamorte, per aver messo a disposizione gli arbitri con grande spirito di collaborazione, che ha sempre contraddistinto i rapporti in regione tra la FIP e il CSI.

“Ancora una bella giornata di sport all’insegna del divertimento e del sorriso, tanti i genitori presenti sugli spalti che hanno apprezzato lo spirito con cui il CSI propone l’attività sportiva. La prima classificata della categoria under 12 e under 10 acquisirà il diritto a partecipare alle finali nazionali Sport &Go che si terranno sulla costa jonica in Basilicata dal 14 al 18 giugno”, queste le parole del presidente Domenico Lavanga.