Champions League: nei quarti Milan-Napoli e Benfica-Inter

Sfida tutta italiana fra Milan e Napoli nei quarti di finale di Champions League.

E’ l’esito del sorteggio che si è svolto a Nyon, che ha visto l’Inter sorteggiata contro i portoghesi del Benfica, con partita di andata a Lisbona. Le altre sfide saranno Real Madrid-Chelsea e Manchester City-Bayern Monaco.

Sorteggiate anche le semifinali, con la vincente di Milan-Napoli che incontrerà la vincente di Benfica-Inter.

Le partite di andata dei quarti si giocheranno l’11 e il 12 aprile e una settimana dopo, il 18 e il 19, si disputeranno quelle di ritorno.

La finale è in programma a Istanbul il 10 giugno.

“Solo gli incompetenti parlano di un buon sorteggio. Io avrei preferito non sfidare una squadra italiana. Il Milan è la Champions League e solo Maldini ne ha vinte cinque’. Non è stato per noi un buon sorteggio”. Luciano Spalletti commenta ai microfoni di Radio Kiss Kiss quanto è venuto fuori dall’urna di Nyon e sottolinea come a suo giudizio l’esito non sia stato favorevole al Napoli.

“Nei giorni scorsi – spiega il tecnico – ho letto che PSG e City fanno fatica ad arrivare in fondo perché manca loro esperienza in questa competizione. Bene, se questo è vero allora il Milan è favorito per la vittoria finale”. “Chi dice – aggiunge Spalletti – che siamo dalla parte facile del tabellone?

Bisogna essere equilibrati nelle valutazioni. Perché non si fa questo discorso anche con Milan, Inter e Benfica?

Noi conosciamo bene il Milan, hanno avuto delle difficoltà, ma adesso hanno superato il momento grazie alla bravura del loro allenatore. Affronteremo un grandissimo avversario”. “Con l’Eintracht – conclude il tecnico – è stata una gara complicata perché tutti pensavano che avremmo passato noi il turno, ma questo ti crea tensione”.

“Il Napoli sarà un avversario molto difficile, sta attraversando un’annata straordinaria e un grande percorso. Sta giocando veramente bene, saranno partite aperte in cui dovremo alzare il livello e fare grandi prestazioni.

Per andare avanti servirà altro”. “Se il Napoli è favorito? Le competizioni europee sono sempre particolari e diverse dal campionato, dove loro stanno dimostrando di essere superiori a tutti, con prestazioni impressionanti. Quindi bisogna rispettarli. Però il Milan ha una storia e ce la giocheremo”.

Così, dai microfoni di Sport Mediaset, il dirigente milanista Franco Baresi ha commentato l’esito del sorteggio dei quarti di Champions League, che ha accoppiato i rossoneri con la squadra di Luciano Spalletti.

Ma come si ferma Osimhen? “Lui ha dimostrato di essere un grande finalizzatore, fa gol in tutti i modi – ha risposto Baresi – e va tenuto lontano dall’area. Però il Napoli non è solo lui: tutta la squadra crea molte occasioni di qualità. Vanno tenuti in grande considerazione”.

“In Champions il livello si alza, lo sappiamo tutti. La squadra ha fatto un percorso molto buono, siamo ai quarti di Champions – ha concluso l’ex libero del Milan – e vogliamo sognare ancora, pensando positivo. Il Milan ha storia, esperienza e una

squadra che può fare molto bene”.

“E’ sempre bello essere qui, vuol dire che le cose vanno bene. Quanto all’esito del sorteggio, il Benfica è una squadra che sta dimostrando di essere all’altezza di questa competizione e di sicuro saranno due partite complicate, ma nei quarti lo sono con tutte le rivali che puoi trovare”.

E’ il commento del dirigente dell’Inter Javier Zanetti, fatto dai microfoni di Sky Sport dopo il responso delle urne di Nyon. “Abbiamo tutti grandi possibilità – ha detto ancora Zanetti, e speriamo di essere all’altezza”.

“Quando sono arrivato all’Inter – ha ricordato l’argentino – Facchetti, Suarez e Mazzola mi raccontavano della grande Inter che rimarrà sempre nei cuori della gente, e della finale con il Benfica. Speriamo di onorare al meglio questo quarto di finale e di arrivare nelle semifinali”.

Nel Benfica mancherà Otamendi, elemento fondamentale della squadra biancorossa. “Sì, lo è – sottolinea Zanetti – e lo ha dimostrato anche ai Mondiali dove è stato uno dei migliori dell’Argentina. E’ un giocatore di grande carattere, non ci sarà e per il Benfica sarà una perdita importante. Ma dovremo stare attenti comunque”.

