Fiaccolata in memoria della gatta Hana a Potenza

Il 17 maggio 2024 alle 19.30, presso il Rione Lucania a Potenza, il ‘Comitato Antiviolenza sugli animali Hanà’, un gruppo di volontari dedicati ad aiutare gli animali randagi in difficoltà nel territorio comunale di Potenza e nei dintorni, ha organizzato una fiaccolata in memoria della gatta Hana. Hana è stata picchiata con un bastone e ha perso la vita a causa delle ferite riportate. Le organizzatrici, supportate dall’Amministrazione comunale che ha elogiato l’iniziativa, intendono sensibilizzare la comunità su questo problema per contrastare la violenza sugli animali, che purtroppo si è verificata di recente. L’obiettivo è anche sottolineare l’importanza di denunciare qualsiasi atto di violenza contro gli animali, affinché atti di grande inciviltà non rimangano impuniti.