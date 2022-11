Futsal serie B/G: Sammichele batte il Senise nell’anticipo della settima giornata 2-8

La settima giornata del campionato di Serie B si è aperta con l’anticipo del Pala Olimpia di Policoro tra Senise e Sammichele.

Vittoria esterna per la squadra di mister Francesco Mallardi trascinata dalle triplette di Telesca e Davila: 2-8 il risultato finale con reti di Demola e Giovinazzi a completare il tabellina. Per il Futsal Senise a referto Grandinetti e Capalbo.

Il Sammichele consolida il terzo posto in classifica, portandosi a -1 dalla coppia di testa del girone G composta da Dream Team Palo e New Taranto.