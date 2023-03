Basket: Michael Jordan tratta la cessione di parte degli Hornets

LOS ANGELES, 17 MAR – Michael Jordan è in trattative per vendere la sua quota di maggioranza nella franchigia degli Charlotte Hornets, riferisce ESPN.

Considerato il più grande giocatore nella storia della NBA, 60 anni, Jordan è proprietario della squadra dal 2010.

Secondo l’esperto giornalista Adrian Wojnarowski, ha avviato “trattative serie” con un gruppo guidato dagli uomini d’affari Gabe Plotkin e Rick Schnall.

“L’accordo non è imminente, ma la trattativa ha preso uno slancio significativo in vista di una vendita che li renderebbe i nuovi comproprietari degli Hornets”, ha aggiunto.

Jordan, ex giocatore della North Carolina State University, dove si trova Charlotte, manterrebbe una quota di minoranza nella franchigia se l’accordo andasse in porto, sempre secondo ESPN.

Plotkin, che secondo Forbes ha un patrimonio di circa 300 milioni di dollari, è già azionista di minoranza degli Hornets, mentre Schnall possiede azioni in un’altra franchigia NBA, gli Atlanta Hawks.

ANSA