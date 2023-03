Il Futsal Senise torna alla vittoria contro il Pisticci 8-3

Torna alla vittoria il Futsal Senise e lo fa con gran merito al cospetto di un insidioso Pisticci. Il match termina 8-3 (4-1 la prima frazione) per i bianconeri allenati da Nicola Masiello. Le reti portano la firma di uno scatenato Dipinto autore di un poker, di De Fina, di Iacovino, Grandinetti e di Novellis.

Nel primo tempo parte subito a razzo il Futsal Senise che dopo meno di trenta secondi passa con Dipinto che insacca sotto l’incrocio. Il 2-0 dopo più di quattro minuti porta ancora la firma del capitano bianconero. All’undicesimo gli uomini di Lavecchia la riaprono con un tiro di punta di Giorgini dopo un contropiede. I bianconeri continuano a fare la gara tanto che arriva il tris con un bel gol di sinistro di De Fina che confeziona un assist di Carlos Alberto. Il poker è bellissimo: quasi al sedicesimo Dipinto batte il portiere avversario con un bellissimo tiro a mezz’altezza che s’insacca sul secondo palo. La prima frazione termina 4-1 per il Futsal Senise.

Nella ripresa continua a macinare gioco il Futsal Senise che dopo qualche minuto colpisce la traversa con Dipinto su punizione. Il Pisticci non ci sta e si rende pericoloso con D’onofrio che colpisce la traversa: su conseguente ripartenza all’ottavo ecco il gol di Iacovino giunto grazie ad un errore di Pisapia. Dopo una manciata di secondi ecco il 5-2 degli ospiti con Iannuzziello su punizione. Il Pisticci c’è e sfiora ancora il gol in contropiede che arriverà poco più tardi con D’onofrio che calcia da centrocampo mettendo la sfera sotto l’incrocio. Sul 5-3 riecco il Futsal Senise che la chiude definitivamente (portiere di movimento degli ospiti) con Carlos Alberto che riceve una bella palla da Dipinto. Il settimo e l’ottavo gol realizzati rispettivamente da Dipinto e Novellis all’ultimo minuto arrivano ancora con il quinto di movimento della squadra di Lavecchia. I bianconeri di Masiello tornano al successo che mancava da circa due mesi e respirano in classifica sigillando la permanenza in serie B.

TABELLINO

FUTSAL SENISE-PISTICCI (4-1) 8-3 RETI: 0’ 27 e 4’ 20 pt Dipinto (S), 11’ 00’’ pt Giorgini (P), 12’ 25’’ pt De Fina (S), 15’ 56’’ pt Dipinto (S), 8’ 06’’ st Iacovino (S), 8’ 31’’ st Iannuzziello (P), 14’ 19’’ st C. D’Onofrio (P), 16’ 00’ st Carlos Alberto (S), 17’ 00’’ Dipinto (S), 18’ 53’’ st Novellis (S)

FUTSAL SENISE: 1 Guerriero, 2 De Fina, 4 Castelluccio, 5 Urgo, 6 Da Costa, 7 Dipinto, 8 Iorio, 9 Novellis, 10 Stigliano, 12 Nucera, 13 Iacovino, 16 Grandinetti. All.: Masiello

COMPRENS. SPORT PISTICCI: 1 V. Sforza, 2 Renna, 3 D. Albano, 4 Montes, 5 Benedetto, 6 M. Sforza,7 P. D’Onofrio, 8 Iannuzziello, 9 Giorgini, 10 A. Albano, 11 C. D’Onofrio, 12 Pisapia. All.: Lavecchia

ARBITRI: Gammaro di Rossano e Cundò di Soverato (cronometrista: Carella di Matera)

AMMONITI: Grandinetti, Nucera, De Fina, Da Costa, Urgo (S); Iannuzziello, Castelluccio (P) Espulsi: Nucera (S)