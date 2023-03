Tutti al museo immaginario di Senise, inaugurata la mostra

Il museo immaginario delle opere d’arte per ragazzi è un’esperienza educativa unica e coinvolgente che offre ai giovani la possibilità di esplorare il mondo dell’arte in modo creativo e divertente. In questo museo, i ragazzi possono scoprire opere d’arte di varie epoche e di diversi artisti, creare le proprie opere d’arte e imparare a comprendere il significato e l’importanza dell’arte nella società.

Il museo immaginario delle opere d’arte per ragazzi è un luogo dove l’immaginazione può liberarsi e dove le idee e le emozioni possono fluire liberamente. I ragazzi possono esplorare opere d’arte famose come La Gioconda di Leonardo da Vinci, Le Ninfee di Claude Monet e Il bacio di Gustav Klimt, così come opere d’arte contemporanee e di artisti emergenti.

Il museo offre un’esperienza interattiva, dove i ragazzi possono creare le loro opere d’arte utilizzando diversi materiali come pittura, argilla, tessuti e altri. Questo tipo di attività stimola la creatività, l’immaginazione e la capacità di esprimersi attraverso l’arte.

Inoltre, il museo immaginario delle opere d’arte per ragazzi offre anche attività educative che aiutano i giovani a comprendere il significato dell’arte nella storia e nella società. Ad esempio, i ragazzi possono imparare a distinguere i vari stili artistici come il rinascimento, il barocco e l’impressionismo. Possono anche apprendere la storia dell’arte e le diverse scuole di pensiero artistiche.

In sintesi, il museo immaginario delle opere d’arte per ragazzi è un luogo dove i giovani possono imparare, esplorare e divertirsi. Questo museo offre un’esperienza educativa unica e coinvolgente che promuove la creatività e l’immaginazione, nonché la comprensione e l’apprezzamento dell’arte nella società.

Oggi pomeriggio 10 Marzo 2023 è stata inaugurata la mostra temporanea visitabile fino al 15 Marzo con opere realizzate dai bambini, iniziativa promossa dall’Associazione Iskra on collaborazionbe con Bi.be.co (biblioteche nei comuni),Fondazione con il Sud e con il patrocinio del Comune di Senise.

La mostra sarà aperta dalle 17.00 alle 19.00 dal 10 al 15 Marzo 2023, Primo Piano Complesso Monumentale San Francesco d’Assisi Senise (Pz).