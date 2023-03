PM Volley comunicato 10-03-23

Altro impegno esterno per la PM Volley Potenza che sabato 11 marzo sarà di scena a Molfetta in casa della Dinamo per la diciannovesima giornata.

Altro match ad alto coefficiente di difficoltà per le potentine che a Molfetta giocheranno la seconda delle tre trasferte consecutive in programma in questa fase di stagione.

Il 3-0 di settimana scorsa subito a Gioia del Colle da Di Camillo e compagne è stato assorbito e si va avanti seguendo il tabellino di marcia dettato da coach Marco Orlando: “Questa gara ha un elevato quoziente di difficoltà – sottolinea il tecnico rossoblù – , a cominciare dalla lunghissima trasferta che ci aspetta; stiamo lavorando in palestra ad un ritmo basso, recuperando le forze e soprattutto dando la possibilità alle infortunate di rientrare dall’infermeria e iniziare il ricondizionamento che le porti ad essere disponibili, al meglio della forma, per il “nostro campionato salvezza” che inizierà dal 24 marzo quando rientreremo in casa contro Orta Nova.

Fino a quella data – conclude Orlando – giochiamo spensierate, rifinendo i dettagli e lavorando sodo, con la serenità di raccogliere ciò che potremo.

Non manca mai la dignità e l’orgoglio di difendere la maglia, tutto quello che abbiamo fatto, e scendere a “combattere” per strappare qualche soddisfazione, ma conosciamo il livello di difficoltà della trasferta e lo rispettiamo molto“.

Dello stesso avviso anche il libero Giada Giacomino: “La partita sarà molto impegnativa, sia per la lunghezza della trasferta sia per il calibro dell’avversario ben organizzato e agguerrito, noi veniamo da alcune situazioni di emergenza che stiamo cercando di gestire al meglio ma nonostante questo il lavoro c’è e ce la metteremo tutta per dire la nostra e raccogliere i frutti di ciò che stiamo facendo“.

La partita prenderà il via alle ore 18:00 presso il Palasport Poli di Molfetta sotto la direzione di gara dei signori Coscia e Panzarino.