Taranto Football Club 1927, faccia a faccia con gli studenti per approfondire i concetti di leadership e di spirito di appartenenza

Faccia a faccia con gli studenti per approfondire i concetti di leadership e di spirito di appartenenza. Con grande piacere ed onore il Taranto Football Club 1927 ha accettato l’invito dell’Istituto Comprensivo XXV Luglio-Bettolo di presenziare nella mattinata odierna ad un incontro con i giovani alunni nell’ambito del progetto scolastico Taranto nel Cuore della città. Un modo per far conoscere ai ragazzi l’importanza che la principale realtà calcistica di Taranto ricopre nella diffusione della cultura cittadina dentro e fuori i confini locali. “Quando noi scendiamo in campo lo facciamo innanzitutto in rappresentanza della maglia che indossiamo – ha spiegato il tecnico del Taranto FC Ezio Capuano – e quando andiamo in trasferta siamo ambasciatori della cultura della città per la quale siamo onorati di rappresentare i colori“. Capuano si è soffermato anche sul concetto di leadership dal punto di vista di un allenatore: “Un allenatore è fondamentalmente un uomo solo che deve prendere molto spesso delle decisioni anche difficili. E’ colui sul quale ricadono molto spesso le responsabilità di una sconfitta. Quando invece si vince il merito è sempre di tutti, tecnici e squadra“. Otre al tecnico Capuano hanno presenziato all’incontro il vice presidente del Taranto FC avvocato Vincenzo Sapia, il segretario Mariagrazia Sigrisi, il responsabile marketing Francesco Caforio, il responsabile dell’ufficio stampa Carlo Termite e una delegazione di calciatori composta da Gianmarco Vannucchi, Marco Manetta, Giovanni Formiconi, Alfredo Bifulco, Antonio Romano, Mauel Nocciolini, Matias Antonini e Alessandro Provenzano. A ‘guidare’ il gruppo squadra il capitano Antonio Ferrara che ha voluto condividere con gli studenti il significato della figura del capitano all’interno dello spogliatoio: “Ricopro questo ruolo solo da poco tempo, ma posso dire che senza l’aiuto e il supporto del resto della squadra un capitano non sarebbe un capitano“. A completare gli interventi anche il giornalista di Antenna Sud Gianni Sebastio, voce storica del calcio tarantino il quale ha voluto sottolineare attraverso la sua esperienza al seguito della squadra quanto sia “fondamentale sostenere la squadra della propria città in quanto parte fondamentale della propria identità“. Al termine dell’incontro tenutosi nell’auditorium della scuola elementare XXV Luglio, il vicepresidente del Taranto FC Vincenzo Sapia ha consegnato all’Istituto Comprensivo una maglia rossoblu autografata da tutta la delegazione con i calciatori che hanno consegnato agli studenti una copia dell’album Calciatori Panini 2022/2023. “La scuola che ci ha ospitato questa mattina è una struttura storica della città di Taranto della quale tutta la comunità tarantina deve andare orgogliosa – chiosa Sapia – E’ un simbolo della nostra città proprio come la squadra di calcio. Due parti di un unincum inscindibile che vanno difese e sostenute perché parti del DNA di ogni tarantino“. La delegazione ha poi visitato la struttura del plesso Bettolo che ospita le classi della scuola media. Il Taranto Football Club 1927 ringrazia sentitamente il dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo dott.ssa Wilma Romano, tutto il corpo docenti in particolar modo i professori Pompigna e Maiorana.