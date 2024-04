Bufera su Vannacci, critiche per l’idea di separare gli alunni con disabilità

Il presidente dell’Associazione italiana per le persone con sindrome di Down, Gianfranco Salbini, considera le dichiarazioni di Roberto Vannacci “estremamente gravi”. Salbini ha sottolineato l’impegno dell’associazione nel difendere i diritti delle persone con disabilità e nel promuovere un’istruzione inclusiva e rispettosa della diversità.

Le recenti affermazioni del generale Vannacci riguardo alla possibile reintroduzione delle classi speciali sono viste come una minaccia seria per l’inclusione scolastica, che è un valore fondamentale per una società civile e progressista. Tali dichiarazioni non solo vanno contro i principi di uguaglianza e i diritti umani, ma costituiscono anche una violazione della Convenzione delle Nazioni Unite, che ha forza di legge in Italia.