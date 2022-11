Futsal Senise, Mister masiello: Testa al Monopoli, poi il riposo e poi altre tre gare con squadre insidiose che sono tutte li”

Una settimana serena quella vissuta dal Futsal Senise dopo la bellissima vittoria in casa del Pisticci, con i bianconeri che si sono preparati al meglio alla sfida interna con l’Audace Monopoli. A presentare la gara è il tecnico dei lucani Nicola Masiello: “La settimana è andata bene: la vittoria in un derby ti porta a lavorare meglio e in modo più sereno. Un successo così non può che alzare il morale”.

Verso la sfida con l’Audace Monopoli:

“Sappiamo che non sarà una gara semplice e siamo consapevoli che in casa non abbiamo racconto tanto.. Affrontiamo una squadra all’esordio in serie B ma che sta facendo molto bene mantenendo punteggi bassi. Formazione ben organizzata con elementi importanti in rosa anche di categoria superiore. Mi aspetto un match molto equilibrato”.

Una gran bella classifica, l’obiettivo resta la salvezza?:

“Per ora l’obiettivo è quello della permanenza in serie B. E’ un campionato con tante squadre in pochi punti e siamo arrivati solo ad un terzo di campionato. Ovviamente se andiamo a valutare ciò che abbiamo fatto ad oggi la salvezza sta stretta. Per quello che i ragazzi stanno facendo vedere potremmo puntare ad altro ma bisogna aspettare almeno la fine del girone d’andata. Ora avremo incontri con squadre di centro classifica e le prossime partite ci diranno chi siamo e dove potremo arrivare. Una volta raggiunta la salvezza saremo felici di quello che verrà dopo. Mantenere ancora la serie B a Senise sarebbe un risultato straordinario. Testa al Monopoli, poi il riposo e poi altre tre gare con squadre insidiose che sono tutte li”.