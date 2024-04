Cupparo (Fi): consensi diffusi in tutta la provincia, adesso dare peso alla rappresentanza dei territori

“Dall’analisi più approfondita dei risultati elettorali delle regionali registro consensi molto diffusi su tutto il territorio della provincia di Potenza con voti che ho ottenuto in ben 96 comuni su 100.

E’ questo un dato politico per me particolarmente significativo perché segno di consenso, stima e fiducia, specie in piccoli comuni, che va al di là del risultato elettorale personale”. Lo afferma Francesco Cupparo, rieletto in Consiglio Regionale per Forza Italia con 4.386 voti.

Per Cupparo “la sfiducia degli elettori per la politica, evidenziata con l’ulteriore riduzione dei votanti, si supera innanzitutto intensificando il rapporto diretto con le persone.

L’ascolto e il dialogo sono gli strumenti più adatti e considero pertanto il diffuso consenso ottenuto come ulteriore incoraggiamento a proseguire nell’ascolto e nel dialogo, girando per i paesi.

In termini di rappresentanza istituzionale diventa importante dare peso al voto di tutti gli elettori , compresi quelli del più piccolo paese per numero di elettori qual è San Paolo Albanese, ringraziando i quattro elettori che mi hanno votato.

La nuova legislatura regionale – aggiunge Cupparo – può fare molto per riavvicinare i cittadini alla massima istituzione. Intanto in vista delle prossime elezioni comunali, facendo valere la mia rappresentanza politica, lavorerò di intesa con quanti sono decisi a svolgere un impegno di servizio per la propria comunità per sostenere proposte e programmi di buon governo municipale”.