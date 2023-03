Laura Pausini: annunciato il nuovo singolo che si chiama “Un Buon Inizio”, per festeggiare i 30 anni di carriera

Laura Pausini ha annunciato il suo nuovo singolo che si chiama “un buon inizio”, dopo il successo di #Laura30 per festeggiare i 30 anni di carriera. Dopo il grande successo di #Laura30, la maratona live con tre special performance in sole 24 ore a New York, Madrid, Milano è stato annunciato il nuovo singolo della cantante che si chiama “Un Buon Inizio”.

Il 27 febbraio 2023 è il giorno in cui Laura ha festeggiato 30 anni di carriera. Era infatti il 27 febbraio del 1993 quando la cantante veniva incoronata vincitrice della categoria Nuove proposte del Festival di Sanremo con La solitudine e dava il via ad una carriera che non ha eguali nella storie della musica italiana.

Per festeggiare la cantante ha voluto realizzare una maratona live in 24 ore, in due continenti diversi e in tre città, New York, Madrid e Milano, recandosi lei stessa dai fortunati fan che sono riusciti a prenotare uno dei biglietti gratis per questi eventi…

“Volevo festeggiare in un modo nuovo, cercando di raggiungere io le persone che di solito raggiungono me. Ho verificato tante possibilità di città nel mondo ma ci tenevo a festeggiare in 24 ore e quando ho capito che sarei riuscita a concretizzarlo partendo da New York, poi andando a Madrid e atterrando a Milano, ho capito che tutto aveva un senso.”

E così Laura Pausini è partita alle 18 da New York con un live con 10 brani tratti dai primi dieci anni del suo repertorio. Le 18 del 26 febbraio che corrispondevano alla mezzanotte del 27 febbraio in Italia. Finito il live la cantante ha preso un volo ed è partita alla volta di Madrid per il secondo dei tre live. L’ultima tappa è a Milano, Teatro Carcano.

Con questa iniziativa mai realizzata prima da una donna italiana la nostra Wonder Woman, titolo che le spetta a maggior ragione dopo questa maratona live, mette un punto ai suoi primi 30 anni di carriera e termina le celebrazioni.

Ora si pensa al futuro…