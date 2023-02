Lavoratori Tis e Rmi in presidio oggi sotto il palazzo della Regione Basilicata

Questa mattina a Potenza è partito il corteo dei beneficiari di reddito minimo di inserimento e tirocini di inclusione sociale. Annunciata manifestazione permanente davanti alla Regione.

Partenza questa mattina alle 9.30 dalla galleria di via del Gallitello a Potenza il corteo dei lavoratori Tis e Rmi lucani. I percettori di reddito minimo di inserimento e tirocini di inclusione sociale, dopo le assemblee che si sono svolte giorni scorsi al Potenza, a Matera e a Melfi, hanno dato mandato ai sindacati di base Cub e Usb di promuovere una manifestazione per denunciare la mancanza di tutele e chiedere il riconoscimento degli istituti minimi contrattuali, dalla malattia alla maternità, fino ai contributi pensionistici.

I lavoratori, che raggiungeranno la sede della Regione, annunciano un’assemblea con presidio permanente in viale Verrastro. A Bardi chiedono di mantenere gli impegni presi nell’incontro dell’11 gennaio, quando è stato istituito un coordinamento per rivedere la questione del divieto di cumulo tra reddito di cittadinanza e Rmi e Tis ed elaborare proposte per il loro inserimento nelle società partecipate della Regione.