BASILICATA: AL VIA LA XIX EDIZIONE DEL PREMIO REGIONALE OLIVARUM

Diciannove edizioni, crescente qualità degli oli in competizione, opportunità di sviluppo e promozione per le imprese vincitrici. Si terrà sabato 4 marzo 2023, la proclamazione degli oli vincitori della XIX edizione del Premio Regionale Olivarum, annata 2023/2023, organizzata dalla Direzione Generale Politiche Agricole della Regione Basilicata insieme all’Alsia, Agenzia Lucana di Sviluppo e Innovazione in agricoltura.

Con apertura alle 10.00, nella Sala Consiliare del Comune di Garaguso, dopo il saluto del Sindaco Francesco Auletta, i lavori prevedono l’intervento di Emilia Piemontese, Dirigente Generale Politiche agricole, sulle attività promozionali per il rilancio del comparto olivicolo, seguiti dal focus di Aniello Crescenzi, direttore di Alsia, sui servizi di sviluppo per il per il settore olivicolo, e l’approfondimento sul bando PNRR dedicato all’ammodernamento dei frantoi, a cura dell’Autorità di Gestione del PSR Basilicata 2014-2020, Rocco Vittorio Restaino. Alla presenza del Presidente della Giunta regionale di Basilicata, Vito Bardi, si siglerà il protocollo di intesa tra le Città dell’Olio e la Regione Basilicata, seguita dalla proclamazione di Garaguso tra le città dell’Olio della Basilicata, insieme al presidente dell’associazione nazionale, Michele Sonnessa.

Giovanni Pipolo, Capo Panel Premio Regionale Olivarum XIX edizione, approfondirà le qualità eccellenti degli oli vincitori del Premio Regionale Olivarum XIX edizione.

Seguiranno le proclamazioni per il primo, secondo e terzo classificato, cinque menzioni speciali per Olio Biologico, Prodotto di Montagna, Olio IGP, DOP Vulture e Monovarietale e di otto oli lucani di eccellenza.

Condurrà i lavori la giornalista Beatrice Volpe.

In contemporanea, a Palazzo Moles, dalle 10.00 alle 13.00, sarà possibile visitare il percorso espositivo degli oli con dimostrazioni gastronomiche a base di olio extra vergine, degustazione degli oli di eccellenza del Premio Regionale Olivarum, a cura degli allievi dell’Istituto Comprensivo Arcangelo IlVento e IPSSAR IIS Carlo Levi di Garaguso. Allestita nella cantina del Palazzo la mostra “RaccontiAmo l’Ulivo” di Rocco Scattino.

In programma anche la visita agli oliveti e ai frantoi di Garaguso, a cura dell’Amministrazione Comunale di Garaguso e Alsia e, dalle 16.00, passeggiata insieme ai personaggi dell’era dei Revertera, con costumi e musica popolare, accompagnati dal complesso bandistico del Comune di Garaguso e chiusura con la pettolata di comunità.

La partecipazione alla sessione di approfondimento consente il riconoscimento di crediti formativi per gli iscritti all’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Matera.