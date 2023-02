CS Potenza Calcio Social Club: Dal 28 febbraio su La Nuova TV

Nuovo appuntamento dedicato al leone rampante in onda sul media partner ufficiale La Nuova TV. A partire da martedì 28 Febbraio, in onda Potenza Calcio Social Club: format ricco di contenuti e ospiti incentrato sui valori del territorio, comunità e solidarietà.

Federica d’Andrea, Responsabile Relazioni Istituzionali del Potenza Calcio, ci accompagnerà nell’ambito del programma “Welfare al Viviani”, ovvero le iniziative di accoglienza e vicinanza ai progetti di carattere sociale – al via in questa stagione, nell’ambito degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 – fortemente volute dal club e che hanno luogo a margine del fischio d’inizio in occasione delle gare interne allo Stadio Alfredo Viviani. In questo solco, inoltre, spazio alla narrazione delle partnership già intrecciate ed in corso d’opera con i diversi stakeholder lucani con l’obiettivo di aggregare e riconoscersi sempre di più intorno al progetto sportivo rossoblù.

Il primo appuntamento con il programma è fissato per domani alle ore 22.00 su La Nuova TV (canale 82 del digitale terrestre di Basilicata e Puglia, Smart TV scaricando l’app La Nuova TV e in streaming all’indirizzo https://www.lanuova.net/la-nuova-tv/). Ospiti il presidente ed il Responsabile Comunicazione & Marketing del Potenza Calcio, rispettivamente Donato Macchia e Michele Cignarale.

Previste repliche: mercoledì 1 marzo alle 11.30, giovedì 2 marzo alle 17.30, sabato 4 marzo alle 20.30 e domenica 5 marzo alle 15.30