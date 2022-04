VOLLEY: Una PM da applausi deve arrendersi all’Asem Bari

Campionato Serie C femminile – girone A – Recupero 11° giornata – 09-04-2022

PM VOLLEY POTENZA – ASEM VOLLEY BARI: 0-3 (6-25, 18-25, 16-25)

Partita di carattere quella della PM Volley Potenza che dopo un primo set sottotono mette in campo una prestazione superlativa chiudendo il secondo e terzo set con i parziali di 18 e 16 strappando gli applausi del pubblico potentino.

Il 3-0 finale, ad eccezione del primo set, non rende merito alla prestazione della giovane formazione rossoblu che viene trascinata dalle veterane Di Camillo e Verrastro che suonano la carica e fanno tirar fuori grinta anche alle più giovani da segnalare anche l’ingresso in campo della classe 2009 Martina Rivelli che entra in battuta ne corso del terzo set realizzando un ace.

Nel primo set l’Asem fa incetta di punti e già dalle prime battute si porta avanti sullo 0-8, le ragazze di coach Elena Ligrani provano a rientrare ma il set si chiude con un mesto 6-25.

Nel secondo set arriva la riscossa, subito avanti grazie ad un ace di Esposito, che si ripeterà altre due volte, e ad una super Verrastro che attacca ogni pallone come se non ci fosse un domani e trascina nella serie positiva anche capitan Di Camillo con la PM che conduce il set salvo poi vedersi rimontare dalle ospiti che chiudono sul 18-25.

Nel terzo set ancora un buon avvio per le potentine che nella prima fase lottano punto a punto, Bari fa valere poi la sua miglior posizione di classifica ed inizia a costruirsi un ampio margine punti che le permette di chiudere sul 16-25. Nel prossimo turno la PM Volley Potenza chiuderà la regular season in casa del Molfetta con la gara che è in programma mercoledì 13 aprile alle ore 20:30.

Dal weekend del 23-24 aprile prenderà il via il percorso playout che vedrà la PM Volley inserita nel girone 4 e che verrà stilato in base alla classifica avulsa dei tre gironi di regular season.