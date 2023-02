Esperienza Europa, Aidr: spazio interattivo per avvicinare i giovani  alle istituzioni

Roma, 20 febbraio – “Uno spazio interattivo per conoscere le istituzioni europee avvicinare i cittadini ai processi decisionali, con l’ausilio degli strumenti digitali e di realtà virtuale”. Così in una nota il presidente di Aidr, Mauro Nicastri, a margine della cerimonia di inaugurazione dello spazio Esperienza Europa, il centro multimediale dedicato alla memoria di David Sassoli.

“Nel cuore di Roma – prosegue – si crea simbolicamente un ponte tra cittadini e istituzioni, con un approccio innovativo al processo di integrazione europea, grazie al supporto delle nuove tecnologie, come ha ricordato nella cerimonia di apertura la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola. Le istituzioni europee occupano una posizione centrale nella crescita non solo economica, ma anche sociale della nostra Nazione per questo abbiamo deciso di ospitare in questo spazio innovativo gli eventi organizzati dalla nostra associazione, in collaborazione con Parlamento e Commissione Europea, in occasione dell’Anno Europeo delle Competenze”.

“Come annunciato nelle scorse settimane, nel corso della conferenza stampa alla presenza del ministro della pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, Esperienza Europa – conclude Nicastri – ospiterà infatti diverse sessioni divulgative dedicate alle competenze digitali, rivolte agli studenti, ai dipendenti della pubblica amministrazione e ai dipendenti delle aziende, nel corso delle quali saranno previste delle esercitazioni con la realtà virtuale”.