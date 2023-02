BARDI: CONGRATULAZIONI A FONTANA E ROCCA. CENTRODESTRA SI RAFFORZA

“Sono molto felice per la riconferma del presidente uscente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, che ho avuto modo di apprezzare in questi anni in Conferenza Stato-Regioni e sono soddisfatto dell’affermazione di Francesco Rocca nel Lazio, che sicuramente saprà dare un contributo decisivo soprattutto sul tema della sanità in Conferenza Stato-Regioni, data la sua storia personale e il suo curriculum.

Il centrodestra si rafforza ulteriormente e oggi governa nella stragrande maggioranza delle regioni: un modello di buongoverno e una proposta politica che vogliamo confermare anche in Basilicata, attraverso la creazione di una coalizione forte e ampia, esattamente come avvenuto in Lombardia e Lazio, due esempi vincenti di riferimento”.

Lo afferma in una nota il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi.