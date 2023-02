SENISE MARTEDI’ 07 FEBBRAIO INCONTRO URGENTE CON ASSESSORE MERRA : FENOMENO DI DISSESTO IDROGEOLOGICO ALLA LOC. SERRA DELLA PIETRA

Il Sindaco Giuseppe Castronuovo a nome dell’Amministrazione e di tutta la cittadinanza ringrazia l’assessore Donatella Merra per aver accolto e convocato con urgenza l’incontro tecnico e conoscendo la sua solerzia siamo convinti che domani il tavolo sotto la sua guida riuscirà a trovare una soluzione rapida e risolutiva del problema.

RIPORTIAMO LA NOTA URGENTE DEL SINDACO CASTRONUOVO

SEGUITO DELLE AVVERSITA’ ATMOSFERICHE DEL MESE DI GENNAIO 2023 – RICHIESTA INCONTRO URGENTE

Il sottoscritto Dr. Giuseppe Castronuovo, Sindaco del Comune di Senise,

PREMESSO CHE con precedente nota PEC del 2/2/2023 indirizzata all’A.N.A.S. , all’Ufficio Difesa del Suolo della Regione Basilicata ed all’Ufficio per la Protezione Civile della Regione Basilicata veniva segnalato che nell’area a ridosso della Strada Statale Sinnica all’altezza del Km. 50+640 circa ed in corrispondenza del Viadotto Fortunato tra le gallerie “Serra della Pietra” e “Fortunato” si è nuovamente verificato un fenomeno di dissesto (fenomeno già verificatosi nel mese di Gennaio 2019) che ha comportato lo scivolamento del terreno a valle , quasi a ridosso dell’arteria stradale, e che tale massa di terreno rischia nuovamente di invadere la strada Statale Sinnica ;

CONSIDERATO CHE la situazione potrebbe determinare la chiusura della Strada Statale Sinnica comportando nuovamente disagi per gli utenti ed anche per le attività produttive (aree di servizio) ubicate lungo il tratto da chiudere ;

CONSIDERATO ALTRESI’ CHE la strada Sinnica è individuata quale infrastruttura strategica che collega la Autostrada SA-RC con la costa Ionica , ed una sua chiusura prolungata comporterebbe enormi disagi anche per il funzionamento di alcuni servizi di soccorso in quanto la stessa viene utilizzata dai mezzi di emergenza urgenza che dalla valle del Sinni trasportano gli utenti all’Ospedale di Policoro , che risulta il punto di assistenza sanitaria più vicino, allungandone i tempi di percorrenza massimi previsti dalla normativa vigente , e che stesso discorso vale per i veicoli di soccorso dei Vigili del Fuoco i quali sono costretti a rallentare nei numerosi tratti in curva del percorso alternativo con conseguenze negative sulla tempestività che richiedono alcuni interventi il cui ritardo potrebbe pregiudicarne l’efficacia

con la presente

CHIEDE

un incontro urgente al fine di definire le azioni da mettere urgentemente in campo per scongiurare nuovamente i notevoli disagi che si potrebbero verificare in caso di chiusura del tratto di Sinnica con la deviazione del traffico su percorso alternativo.

Distinti saluti.

IL SINDACO

Dr. Giuseppe CASTRONUOVO

RIPORTIAMO LA NOTA DI RISPOSTA DELL’ASSESSORE MERRA

Oggetto: Convocazione incontro.

Come da richiesta del Sindaco del Comune di Senise, di cui alla nota del 06.02.2023, è convocato un

incontro, il giorno 7 febbraio p.v. alle ore 12.00, presso lo scrivente Assessorato, avente all’ordine del

giorno la segnalazione del “fenomeno di dissesto idrogeologico alla loc. Serra della Pietra a ridosso della

strada statale Sinnica al km. 50+640 a seguito delle avversità atmosferiche del mese di gennaio 2023”.

Cordiali Saluti.

L’Assessore

Arch. Donatella Merra