PRESENTATO IN REGIONE IL PROGETTO “SVILUPPO BASILICATA – INNOVERY”

Cyber Security Analyst e Cyber Security Engineer. Sono questi i profili di un percorso di formazione destinato a 20 giovani residenti in Basilicata, con età compresa tra i 18 e i 35 anni, presentato questa mattina in Regione.

Il progetto denominato “Sviluppo Basilicata – Innovery” sarà realizzato in collaborazione con la multinazionale Innovery Group che è specializzata in cyber security.

“Si tratta di un’opportunità formativa in uno dei settori più innovativi – dichiara l’assessore allo sviluppo economico, lavoro e servizi alla comunità, Alessandro Galella – finalizzata all’occupazione.

L’obiettivo di Innovery – ha aggiunto – sarà quello di inserire in organico coloro che risulteranno idonei al termine del corso, con la possibilità di lavorare, grazie alle certificazioni che saranno rilasciate, non solo in Italia ma in tutto il mondo. Le figure che saranno formate avranno il compito di prevenire, rilevare e gestire le minacce di sicurezza informatiche, nell’ottica di proteggere l’infrastruttura ICT delle aziende e saranno in grado di rispondere agli attacchi informatici”.

“Questo nuovo progetto avanguardistico con la multinazionale Innovery – ha detto l’amministratore unico di Sviluppo Basilicata, Gabriella Megale – apre strade inimmaginabili per i giovani, consentendo loro l’acquisizione di un concreto know-how in un asset strategico per la sicurezza delle aziende.

Si tratta di una formazione professionale finalizzata all’occupazione, così come accaduto con l’Academy di Xcc Basilicata, progetto che si è concretizzato con la sottoscrizione di venti contratti di lavoro a tempo indeterminato.

Il progetto nato dalla collaborazione della Regione Basilicata e dalla sua società in house, Sviluppo Basilicata con Salesforce Academy di XCC – eXperience Cloud Consulting, società italiana specializzata in soluzioni altamente innovative orientate verso la trasformazione digitale, ha consentito di immettere nel mondo del lavoro giovani lucani attraverso un percorso formativo altamente specializzante in uno dei settori in forte espansione come quello della digitalizzazione.

Il ruolo precipuo di Sviluppo Basilicata – ha concluso Megale – è quello di far dialogare il mondo delle istituzioni con quello delle imprese e fornire alle imprese le competenze di alto profilo per far rimanere i nostri ragazzi sul territorio lucano, e il successo del progetto appena concluso e l’annuncio di questa nuova sfida non può che renderci orgogliosi”.

“Le conoscenze e le competenze delle persone rappresentano un asset strategico nel perseguimento degli obiettivi di sviluppo aziendale – ha detto Andrea Casadei Lucchi, Group CFO & HR Director di Innovery Group. Con questo progetto offriamo ai giovani la possibilità di sviluppare ulteriori capacità, acquisire un concreto know-how ed essere pronti alle richieste di un mercato sempre più esigente”.

Le candidature potranno essere presentate al seguente link:

https://www.innovery.net/academy-innovery-basilicata/