Tornano a manifestare i lavoratori Rmi e Tis l’8 febbraio sotto il palazzo della Regione Basilicata

Il 3 febbraio, si è riunita in assemblea la platea dei lavoratori Tis e Rmi della Basilicata, che hanno deciso di tornare a manifestare sotto la Regione mercoledì 8 febbraio. I lavoratori partiranno alle ore 09.00 in corteo da via del Gallitello (altezza biblioteca nazionale ) per giungere sotto il palazzo della presidenza della Regione.

Ecco le ragioni della protesta che ormai sono note, dall’annullamento dell’autocertificazione imposta ai lavoratori all’avvio di un serio percorso che porti questi lavoratori ad essere regolarizzati negli enti in cui prestano il loro servizio da anni.

Tra le tante situazioni che spingono i lavoratori a dare un’ulteriore accelerata alla lotta-spiega il Coordinamento Usb e Cub dei lavoratori Tis e Rmi- vi è anche una nota dell’ Arlab con oggetto ” accompagnamento alla fuoriuscita della platea Tis e Rmi”, la quale riporta una data di scadenza che preannuncia il passaggio dall’attuale progetto ad una nuova fase.

Di questa nuova fase non si sa nulla se non la data di inizio, il primo aprile 2023. Presumibilmente l’Arlab fa riferimento ad indicazioni arrivate direttamente dall’assessorato diretto da Galella, il quale, portando avanti la sua personale battaglia per lo smantellamento dei Tis e Rmi, vorrebbe spostare questi lavoratori in cooperative, senza alcuna garanzia occupazionale.

Per queste ragioni l’appuntamento dell’8 febbraio diventa fondamentale per riaprire la discussione avviata direttamente con Bardi, a ricordare al presidente della Regione gli impegni presi formalmente, impegnati che non può ritrattare come se si fosse trattato di uno scherzo.

Nella stessa giornata verrà indetta un assemblea, in quella occasione verranno decise le prossime azioni di lotta da mettere in campo qualora Bardi continui a non rispettare gli impegni presi. Un appello alla massima partecipazione -concludono -è rivolto ai lavoratori Tis e Rmi, solo tramite il loro diretto intervento nella lotta si possono raggiungere gli obiettivi prefissati”.