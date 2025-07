Sviluppo e competitività del territorio: le tecnologie del CNR protagoniste domani in un evento nazionale a Matera

“Le tecnologie del CNR per lo sviluppo e la competitività del territorio. L’innovazione nelle Scienze Umane e Sociali, Patrimonio Culturale” è il titolo di un evento nazionale che si terrà martedì 8 luglio 2025, a partire dalle ore 9, nella Sala Convegni della Camera di Commercio della Basilicata in via Lucana 82 a Matera.

L’iniziativa è promossa dal Consiglio Nazionale delle Ricerche rappresentato attraverso l’Unità Valorizzazione della Ricerca, il Dipartimento di Scienze Umane, Sociali e Patrimonio Culturale e l’Istituto di Scienze e Tecnologie Chimiche “Giulio Natta”, in collaborazione con Unioncamere, Dintec, Camera di Commercio della Basilicata, Asset Basilicata, Camera di Commercio di Brescia e il cluster “Basilicata Creativa”.

L’iniziativa rappresenta un’occasione concreta per conoscere le tecnologie sviluppate dal CNR in ambito di innovazione sociale e patrimonio culturale, con una attenzione alle applicazioni utili per le imprese.

In particolare nel corso della giornata saranno presentate soluzioni e prototipi sviluppati dal CNR nell’ambito del progetto Casa delle tecnologie emergenti Matera e dalla aziende del Cluster ICC, Applica e Digimat, per la valorizzazione del patrimonio culturale attraverso le tecnologie.

L’incontro sarà inoltre un momento di confronto tra mondo della ricerca, sistema produttivo e attori istituzionali sui temi del trasferimento tecnologico, del networking e degli strumenti finanziari a supporto delle attività di ricerca e sviluppo.