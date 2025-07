A Monticchio il Ninfea Festival della Rigenerazione

Ninfea Festival della Rigenerazione si prepara alla seconda edizione, che anche quest’anno animerà le sponde del Lago Grande di Monticchio a Rionero in Vulture nei giorni dal 21 al 24 agosto.

Un appuntamento che nasce nell’ambito delle iniziative di valorizzazione territoriale legate al progetto “Borgo Monticchio” finanziato con fondi PNRR, e che quest’anno avrà come tema “Sentieri e rive – traiettorie di rinascita delle aree interne”, con un focus attento sugli impatti della crisi idrica dell’ultimo anno nel contesto lucano.

L’evento, organizzato dall’Impresa Sociale Labirinto Visivo in co-progettazione con il Comune di Rionero in Vulture, vede la collaborazione di Onirica Srl, della Pro Loco Monticchio, dell’associazione Vulcanica e di Arci Basilicata, con il patrocinio di Apt Basilicata e il supporto di CVA Spa e di Prisma Soc. Coop.

L’obiettivo dei promotori dell’iniziativa è quello di lavorare sul solco tracciato dalla prima edizione, la quale ha visto un’ampia cornice di pubblico confluire negli ampi spazi del Festival, per continuare a veicolare virtuose esperienze di rigenerazione urbana e umana all’interno di un evento incastonato in uno scenario naturale unico.

L’intero programma del Ninfea Festival sarà presentato nelle prossime settimane alla stampa (oltre ad essere reperibile sul sito internet www.ninfeafestival.it e sui canali social dedicati), ma è già possibile conoscerne uno dei protagonisti, che chiuderà la manifestazione il 24 agosto con un imperdibile concerto all’interno della Green Arena: Ermal Meta.

Il cantautore, vincitore del Festival di Sanremo nel 2018, proporrà uno show intimo e inedito, accompagnato dall’ironia di Davide Antonio Pio, pianista e co-autore dello spettacolo, con l’aggiunta di un terzetto d’archi ad impreziosire un viaggio fatto di musica e parole.

La novità di quest’anno è rappresentata dall’appendice del Festival che si terrà il giorno 21 agosto presso Piazza Lanari a Monticchio Bagni, con una giornata tra musica e arte in collaborazione con la Pro Loco Monticchio, per dare risalto alle peculiarità storiche e culturali di un luogo così caratteristico.

Nei giorni seguenti il Festival tornerà sulla riva del Lago Grande, in un’area che si estende per oltre 9.000 mq, con un allestimento che prevederà due stage per gli eventi, un’ampia area food & beverage e uno spazio dedicato alle installazioni artistiche site specific del progetto Onirica/Lights.