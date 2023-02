Futsal Senise perde con il Castellana C5. Due espulsioni per i bianconeri

Ancora assenze importantissime in casa Futsal Senise, oltre alle espulsioni di altri over quali Grandinetti e Dipinto. Nonostante tutto ciò i bianconeri tengono testa al Castellana che espugna Policoro per 3-6 (reti lucane di Carlos Alberto autore di una doppietta e di De Fina).

Nel primo tempo dopo circa due minuti Futsal Senise vicino al gol con Iacovino. Dopo un paio di giri di lancetta, però, sono gli uomini di Basile a portarsi in vantaggio con Salamida che realizza con un tiro di sinistro da fuori area. Al sesto minuto ci prova Lacarbonara con un tiro da fuori area con Grandinetti che risponde. Il pareggio non tarda ad arrivare grazie a Carlos Alberto che al 7’ circa finalizza un bel passaggi di De Fina. Sull’1-1 sono ancora i padroni di casa a provarci prima con un destro di Grandinetti che termina di poco fuori, poi con Capalbo che non riesce a finalizzare di testa una buona pala. Al 15’ il primo episodio chiave del match: l’espulsione di Grandinetti. In cinque contro quattro, di conseguenza ecco il nuovo vantaggio dei baresi con Laselva che beffa Guerriero con un tiro centrale. Dopo un paio di minuti grande occasione per De Fina che si vede salvare la sfera sulla linea; sulla ribattuta Dipinto non riesce a far gol. Il finale di frazione è molto bello con il pareggio di Carlos Alberto che di sinistro piazza la palla sul secondo palo e il nuovo vantaggio del Castellana arrivato grazie ad un contropiede finalizzato da Grassi. Si va negli spogliatoi sul 2-3.

Nella ripresa parte deciso il Castellna C5 che trova il poker in contropiede, tre contro uno, di piatto con Console. Il Futsal Senise continua a provarci ma al 7’ circa ecco il secondo episodio chiave del match: l’espulsione di capitan Dipinto. Con l’uomo in più ancora una volta, i baresi firmano la cinquina con una rasoiata di Laselva. Sul 2-5 c’è una bella occasione per Novellis che in contropiede calcia di punta mandando la sfera di poco al lato. Gli uomini di Masiello ci provano a testa alta trovando il terzo gol con un bel destro di De Fina che chiude un dai e vai con Carlos Alberto. Nel finale c’è tempo per il sesto gol del Castellana che porta la firma di Lacarbonara. A quel punto il tecnico bianconero prova il portiere di movimento che, però, non frutterà nuove marcature. Il match termina 3-6 con il Futsal Senise che nel prossimo match perderà due pedine importanti come Grandinetti e Dipinto.

TABELLINO

FUTSAL SENISE-CASTELLANA CALCIO A 5 (2-3) 3-6 RETI: pt Salamida (C), pt Da Costa (S), pt Laselva (C), pt Da Costa (S), pt Grassi (C), st Console (C), st Laselva (C), st De Fina (S), st Lacarbonara (C)

FUTSAL SENISE: 2 De Fina, 7 Dipinto, 16 Grandinetti, 1 Guerriero, 5 Urgo, 6 Da Costa, 4 Capalbo, 10 Stigliano, 9 Novellis. 13 Iacovino, 8 Castelluccio, 15 Cuccarese. All.: Masiello

CASTELLANA C5: 1 Napoletano, 2 Andriani, 3 Lacarbonara, 4 Perez, 5 Sportelli, 6 Grimaldi, 7 Console, 8 Solidoro (K), 9 Laselva, 10 Mastrangelo, 11 Salamida, 12 Bentinesi. All.: Basile

ARBITRI: Corsini di Taranto e Traetta di Molfetta. Cronometrista: Cassano di Policoro

NOTE: al 15’ pt espulso Grandinetti (S), al 7’ st espulso Dipinto (S)