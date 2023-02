Samsung svela Galaxy S23, punta su fotocamera e sostenibilità

Samsung svela a a San Francisco, per la prima volta dopo tre anni, la nuova gamma dei suoi smartphone top di gamma giunta alla generazione S23 e i nuovi laptop Galaxy Book con Windows.

Gli smartphone sono i competitor degli iPhone e puntano sul potenziamento del comparto fotografico e sulla sostenibilità.

Aumenta il prezzo soprattutto dei modelli di fascia più alta.

Galaxy S23 Galaxy, S23 Plus, e Galaxy S23 Ultra – questi i nomi dell’intera gamma – hanno un design simile a quello della generazione precedente ma con novità sotto la scocca. Prima di tutto una fotocamera sull’Ultra che vanta un sensore da 200 megapixel, capace di migliorare gli scatti anche di notte con condizioni di luce non ottimali. Più in generale la fotocamera grazie alla funzione Nightopgraphy, che si avvale dell’AI trasformativa “realizza video di livello cinematografico”, spiega l’azienda.

Ci sono innovazioni tecniche ma anche sostenibili: proprio il Galaxy S23 Ultra aumenta la presenza di materiali riciclati nel processo di realizzazione del telefono. Erano di sei tipologie sul Galaxy S22 ora diventano dodici. I materiali riciclati includono plastica vetro e alluminio. “Abbiamo collaborato con Royal Dsm, un’organizzazione che raccoglie reti da pesca dismesse lungo le coste dell’Oceano Indiano e le trasforma in pellet di resina poliammidica – dice Samsung – Lavoriamo con Hanwha Compound per riciclare e ottimizzare questi pellet di resina”.

A distinguere i tre modelli sono le forme più rotonde su Galaxy S23 e S23 Plus e la presenza su Galaxy S23 Ultra del pennino S Pen e, appunto, di un sensore fotografico da 200 megapixel. La nuova serie è la prima commercializzata con il vetro Gorilla Glass Victus 2 di Corning, progettato per contenere in media il 22% in più di materiali riciclati pre-consumo. Ogni smartphone Galaxy S23 inoltre è disponibile in commercio con una confezione realizzata con il 100% di carta riciclata.

Disponibili in pre-ordine fino al 16 febbraio, tutte le versioni hanno subito rincari rispetto alla gamma precedente. L’S23 parte da 979 euro (versione da 8 Gb + 128 Gb); l’S23+ da 1.229 euro (8 Gb + 256 Gb) mentre l’Ultra parte da 1.479 euro (8 Gb + 256 Gb). Chi comprerà un Galaxy S23 Ultra da 512 Gb o 1 Tb un Galaxy S23 Plus da 512 Gb o un Galaxy S23 da 256 Gb sul Samsung Shop Online, riceverà un rimborso sull’acquisto, oltre alla possibilità di ottenere un contributo economico per la restituzione di un vecchio modello.

