Serie D, il Lavello vince sulla Nocerina pareggiano Matera e Francavilla

Nella ventunesima giornata di Serie D girone H ritorna alla vittoria il Lavello, mentre solo un pari per il Francavilla e Matera. I biancazzurri passano in vantaggio a Bitonto con Ferrara ad inizio ripresa, ma i padroni di casa nel finale raggiungono il pari con Maffei in inferiorità numerica. I sinnici invece bloccano la corazzata Barletta sul nulla di fatto. Agli ofantini basta invece Maione ad inizio ripresa per piegare la Nocerina.

Tutti i risultati: