Apple, per giornata Privacy filmato e iniziative ad hoc

In occasione della Giornata della protezione dei dati personali che ricorre il 28 gennaio, Apple ha diffuso uno spot e iniziative di informazione.

Nel breve film dal titolo ‘Una giornata seguendo i dati di una persona nella media’, l’attore Nick Mohammed (gli utenti di Apple TV+ lo conoscono come Nate in Ted Lasso), evidenzia funzioni legate alla privacy sui dispositivi Apple.

Tra queste la protezione della privacy di Mail su iPhone, l’Intelligent Tracking Prevention (impedisce il il monitoraggio tra siti web in Safari) e l’App Tracking Transparency (consente di scegliere se un’app può tracciare le nostre attività sulle app e i siti web di altre aziende per scopi pubblicitari o per condividerli con i data broker).

Inoltre, l’azienda di Cupertino, organizza una nuova sessione Today at Apple negli Apple Store per spiegare agli utenti come possono proteggere i propri dati e aggiornare le funzioni in base alle preferenze individuali.

“Apple si impegna a progettare dispositivi, funzioni e servizi che lasciano all’utente il pieno controllo dei suoi dati personali”, afferma Erik Neuenschwander, Director of User Privacy di Apple. “La privacy è un diritto umano fondamentale”.

ANSA