Futsal Senise: bianconeri sconfitti nel derby di Bernalda

Una valanga di gol e tante azioni interessanti nel derby della prima giornata di ritorno del campionato serie B tra Bernalda Futsal e Futsal Senise vinto dai primi per 8-5 grazie anche ad uno scatenato Zanella autore di ben quattro gol.

Non passa neanche un minuto che i rossoblù si portano in vantaggio con un tiro al volo di Meric. A 4’39” ecco il pareggio di Dipinto che batte il portiere di casa con uno scavetto. Dopo circa quattro minuti è ancora il capitano bianconero a realizzare su assist di Grandinetti il momentaneo 1-2. Nel giro di tre minuti abbondanti ecco che si scatena Zanella prima pareggiando dopo aver saltato Grandinetti e aver depositato il rete con un sinistro morbido e poi grazie ad un contropiede. Si va al riposo sul risultato di 3-2 per i padroni di casa.

Nella ripresa è ancora Zanella dopo poco più di un minuto, a ribadire in rete una respinta di Nucera. Dopo un minuto è Grandinetti a riaprire il match grazie ad un gran tiro da fuori area. Il pokerissimo degli uomini di Volpini non tarda ad arrivare con Dilucca. Al 12′ è ancora Zanella che dopo aver rubato palla a Iacovino insacca la palla del 6-3. Allora il tecnico Masiello decide di sfoderare la carta del quinto di movimento trovando gol a circa cinque minuti dal termine con Dipinto autore di una tripletta. Sul 6-4 il match non è affatto terminato con i rossoblù che gonfiano la rete altre due volte prima con Laurenzana e poi grazie ad un autorete. A un minuto dal termine a rendere meno amaro il punteggio è De Fina

TABELLINO

BERNALDA FUTSAL-FUTSAL SENISE (3-2) 8-5 RETI: 0’40” pt Meric (B), 4’39” pt e 8’30” pt Dipinto (S), 11’36” pt Zanella, 14′ 06” pt e 1’02 st Zanella (B), 2’19 st Grandinetti (S), 6’43” st Dilucca (B), 12’25” st Zanella (B), 13’57” st Meric (B) 14’40 st Dipinto (S), 16’33” st Laurenzana, 19’01” st De Fina (S)

BERNALDA FUTSAL: Laurenzana, Gjevori, Scarnato, Zanella, Busnardo, De Pizzo, Dilucca, Lemma, Meric, Brescia, Zito, Eletto. All.: Volpini

FUTSAL SENISE: Capalbo, Da Costa, De Fina, Dipinto, Grandinetti, Guerriero, Iacovino, Castelluccio, Novellis, Nucera, Rosato, Urgo. All.: Masiello

ARBITRI: Di Benedetto di Lamezia Terme e Valentini di Bari. Cronometrista: Ferra di Policoro

AMMONITI: De Fina, Grandinetti e Iacovino (S) ESPULSI: ne

UFFICIO STAMPA FUTSAL SENISE – ALESSIO PETRALLA