Chiusura con il botto per il Futsal Senise che, sul neutro di Policoro, vince 3-2 e scavalca di nuovo proprio il Futsal Noci in classifica

Chiusura con il botto per il Futsal Senise che, in casa, sul neutro di Policoro, vince 3-2 e scavalca di nuovo proprio il Futsal Noci in classifica grazie alle reti di Iacovino e Carlos Alberto nel primo tempo e a Grandinetti (rete del 3-1) nella ripresa.

Parte subito bene il Futsal Senise che al secondo minuto sfiora il gol con Carlos Alberto dopo una bella triangolazione con Capalbo. La marcatura, però, arriva al nono minuto circa dopo una bella azione laterale di Dipinto che mette la sfera sul secondo palo con Iacovino pronto a insaccare. Dopo neanche mezzo minuti i baresi pervengono al pareggio con un super gol di Satalino che batte Nucera con un tiro di sinistro dalla distanza. I lucani continuano ad attaccare costruendo, a otto minuti dalla fine del primo tempo, un paio di buone occasioni. E’ ancora Senise con Dipinto che al quindicesimo ci prova mandando la sfera fuori. Gli uomini di Masiello tornano in vantaggio a quattro minuti dal riposo grazie ad un bel colpo di testa di Carlos Alberto che permette al team di casa di andare negli spogliatoi in vantaggio sul 2-1.

Nella ripresa dopo cinque minuti buona occasione per Carlos Alberto che calcia mandando la sfera di poco fuori. Il 3-1 lo firma Grandinetti su uno schema su punizione (la palla s’insacca grazie ad una deviazione). Al minuto 8’58” i baresi rientrano in partita firmando il 3-2 con Morea che sfrutta un contropiede insaccando in tre contro due. Negli ultimi minuti gli ospiti proveranno a pareggiarla con il quinto di movimento ma il match terminerà 3-2. Tre punti di platino per la squadra di Masiello che potrà passare delle serene feste natalizie.

TABELLINO

FUTSAL SENISE-FUTSAL NOCI (2-1) 3-2 MARCATORI: 9’12” pt Iacovino (S), 9’26” pt Satalino (N), 15′ 47” pt Da Costa (S), 5’01” st Grandinetti (S), 8’58” st Morea (N)

FUTSAL SENISE: Guerriero, Bellusci, Grandinetti, Capalbo, Bruno, Da Costa, Dipinto, Novellis, Stigliano, Nucera, Iacovino, Urgo. All.: Masiello

FUTSAL NOCI: Satalino, Lisi, Morea, Lippolis, Loconte, Laera, Chiantera, Messa, Lestingi, Ritorno, Casulli. All.: Rotondo

ARBITRI: Petracca di Lecce e Giuseppe Cundò di Soverato. Cronometrista: Ferra di Policoro

Note: AMMONIITI: Morea (N) ESPULSI: ne