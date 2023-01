Mediaset, avanti con la normale programmazione durante Sanremo

Le reti Mediaset continueranno la propria normale programmazione anche durante Sanremo.

Con una nota ufficiale, Cologno Monzese conferma le indiscrezioni lanciate da Dagospia.

“Da editori – sottolinea l’azienda – riteniamo un valore aggiunto fornire al pubblico un’alternativa di visione e assicurare ai telespettatori Mediaset tutti gli appuntamenti abituali senza pause.

Lo possiamo fare perché, dal punto di vista commerciale, l’andamento positivo della raccolta pubblicitaria Mediaset durante i Mondiali di Calcio ci ha dimostrato che in questa fase di mercato gli eventi in onda sulle reti concorrenti poco incidono sui ricavi pubblicitari della nostra programmazione”.

Su Canale 5 “sono già in onda Striscia la notizia e Avanti un altro, ed è partito sabato scorso C’è posta per te con una puntata record che ha superato il 32% di share. Italia 1 ha già visto riprendere Le Iene in netto anticipo rispetto alle abituali date di programmazione post natalizia.

E su Retequattro sono già in onda tutte le prime serate d’informazione che assicureranno notizie e approfondimenti anche in vista delle elezioni regionali del 12 e 13 febbraio in Lazio e Lombardia”.

Nei prossimi giorni “esordiranno diversi nuovi programmi”.

“Venerdì debutta Fosca Innocenti con Vanessa Incontrada a cui seguirà da febbraio la seconda stagione di Buongiorno mamma con Raoul Bova.

Quanto all’intrattenimento, Grande Fratello Vip che non si è mai interrotto nemmeno durante le feste tornerà ad avere due puntate a settimana nei venerdì in cui non saranno in onda puntate di fiction. Esordiranno poi nelle prossime settimane tre show-evento: La tv dei 100 e Uno con Piero Chiambretti, Michelle Impossible & Friends con Michelle Hunziker, Felicissima sera con Pio e Amedeo, oltre che Lo show dei record con Gerry Scotti”.

Per il calcio, “da febbraio al via su Canale 5 gli Ottavi di finale di Champions League e i Quarti di finale di Coppa Italia. A marzo poi ripartiranno al sabato sera Amici di Maria De Filippi, il Maurizio Costanzo Show e in primavera su Italia 1 la nuova stagione di Back to School condotta da Federica Panicucci. Verso metà aprile debutterà la nuova stagione dell’Isola dei Famosi”.

ANSA