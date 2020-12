NASCE CULTURE, BRAND CHE IDENTIFICA L’OFFERTA CULTURALE ISTITUZIONALE DI ROMA

l nuovo brand Culture è frutto del lavoro strategico e creativo di Ragù Communication in collaborazione con tutti gli enti e attori del panorama culturale capitolino

Ragù Communication, in sinergia con le istituzioni culturali di Roma Capitale, ha ideato e realizzato un nuovo nome, una nuova identità e un nuovo sito per raccontare la pluralità, e allo stesso tempo l’unità, del concetto di cultura istituzionale a Roma.

Da questo momento, Culture sarà il brand che unificherà tutta la programmazione culturale cittadina.

Ragù Communication ha vinto la relativa gara promossa da Zètema Progetto Cultura, grazie alla consolidata competenza in campo di strategia e branding per il mondo dell’arte e cultura, oltre che per l’advertisement e per la comunicazione corporate.

Il lancio di Culture, che avviene con una campagna digital e OOH, anch’essa progettata e realizzata da Ragù, corona il lungo lavoro di raccordo con tutti gli enti e attori del panorama culturale capitolino.

La visione strategica di Ragù ha portato alla creazione di un brand in grado di accorpare, declinandolo, ogni ambito dell’offerta culturale istituzionale romana con uno storytelling integrato.

Dal posizionamento strategico al naming, che esplora ed esalta il concetto di pluralità e unità, alla brand architecture, dove creatività ed ordine convivono, l’identità di Culture con Ragù nasce regalando coerenza e riconoscibilità alla vasta offerta culturale istituzionale di Roma, donando così anche una nuova visione di città a chi la abita.