Slow Food a Potenza festeggia il Terra Madre Day. Una serie di appuntamenti dedicati al cibo buono, pulito e giusto

In occasione del 12esimo Terra Madre Day, la Condotta Slow Food di Potenza con il Patrocinio e Contributo del Comune di Potenza e Direzione Generale per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha organizzato il Terra Madre Day, evento che in tutto il mondo festeggia la costituzione di Slow Food. Un calendario ricco di appuntamenti che ha preso il via il 17 dicembre nella Sala degli Specchi con l’incontro “RigeneriAmo la Basilicata partendo dai

Giovani e dal Territorio” alla presenza di Francesco Fanelli Vicepresidente Giunta Regionale della Basilicata, Stefania D’Ottavio Assessore alla Cultura e Turismo del Comune di Potenza, Emilia Piemontese Direttore Generale Politiche Agricole, Alimentari e Forestali Regione Basilicata, Paride Leone Presidente Slow Food Basilicata, Domenico Mele Fiduciario della Condotta Slow Food Potenza, Ottavia Pieretto Slow Food Youth Network, Massimo Borrelli Slow Food Italia, Vittorio Restaino Dirigente Autorità di Gestione P.S:R., Albino Grieco Presidente dell’Ordine Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Potenza, Rocco Garramone e Angelo Mazzatura Dirigenti Scolastici I.P.S.A.R. e I.P.S.I.A.R., Salvatore Claps Direttore C.R.E.A. Zootecnica e Acquacoltura, Antonio Racioppi, Presidente A.G.I.A.,

Serenella Gagliardi del C.E.R. Slow Food Basilicata l’adesione di Fernada Galgano della Scuola di Scienze Agrarie Alimentari e Forestali Università della Basilicata e la moderazione della giornalista Carmen De Rosa.

Un incontro dedicato all’importanza di guardare al futuro ripartendo dai territori e dalle forze attive capaci di animarli in un progetto condiviso di rigenerazione che punti sui giovani come protagonisti introdotto dal Fiduciario Slow Food di Potenza Domenico Mele che, come incitamento ai giovani a investire il loro futuro in Basilicata, ha portato la propria testimonianza di un sogno realizzato, pur attraverso grandi difficoltà, con la nascita del Presidio Slow Food della Pera Signora e dell’importanza della determinazione a perseguire un obiettivo. In quest’ottica ha illustrato la campagna 100 giovani Slow per Potenza e ribadito la necessità di dare ascolto, supporto, affiancamento e credito ai giovani da parte di tutti, dalle istituzioni al mondo della formazione scolastica e delle professioni.

Concordi in questa direzione gli interventi dei relatori che hanno tracciato le coordinate di una Basilicata propositiva condividendo un progetto di futuro sostenibile.

Nell’occasione sono stati conferiti dalla Condotta di Potenza degli attestati di merito per l’impegno, con diversa specificità, a sostegno di Slow Food all’Assessora alla Cultura e Turismo del Comune di Potenza Stefania D’Ottavio, prima Socia Slow Food Istituzionale consegnato da Domenico Mele Fiduciario della Condotta Slow Food di Potenza. a Matteo Fabiani Giovani Imprenditore neosocio Giovane Slow di Potenza consegnato dal Vicepresidente Francesco Fanelli, ad Antonio e Mariantonietta Vaccaro dell’Agrizootecnica Vaccaro Soci Slow Food e Produttori del Presidio del Caciocavallo della Basilicata consegnato dal Direttore Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali Emilia Piemontese, a Serenella Gagliardi del CER Slow Food Basilicata consegnato dall’Assessora Stefania D’Ottavio.

Al termine dell’incontro, che ha visto il coinvolgimento di tutti i presenti e una bella partecipazione di pubblico, si è dato appuntamento in Piazza Sedile e Largo XXI Settembre, con le attività che saranno organizzate dal 22 dicembre 2022 al 6 gennaio 2023 grazie al contributo del Comune di Potenza.

Nelle Casette di Natale aziende virtuose proporranno prodotti di qualità, ci sarà uno spazio dedicato alle esperienze degli Istituti Scolastici F. S. Nitti e G. Fortunato con la proposta novità di una barretta a km 0. Con il contributo della Direzione Generale per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali della Regione Basilicata saranno in primo piano i Prodotti Slow Food e Tradizionali con 6 Show Cooking dei Cuochi dell’Alleanza Slow Food che parteciperanno all’iniziativa “Piatto Ricco Mi Ci Ficco”: le persone che si saranno prenotate potranno degustare gratuitamente e dare un voto al piatto proposto attribuendo anche un valore in termini di costo; le 6 persone che lo indovineranno o si avvicineranno maggiormente vinceranno 1 buono di 25 € per un acquisto minimo di 50 € da spendere nel Ristorante del Cuoco dell’Alleanza più votato. Con il Curatore della Guida Slow Wine Rocco Catalano e il Presidente AIS Basilicata Eugenio Tropeano prenderà vita l’iniziativa “Dimmi che Vino Fai e ti diciamo quanto Slow Sei” per avvicinare e selezionare le cantine che non rientrano attualmente nella Guida Slow Wine e coinvolgere i cittadini a conoscere e riconoscere il Vino Buono Pulito e Giusto.

Il Fiduciario Mele esprime soddisfazione per l’iniziativa in atto, la “speranza in una ulteriore proficua collaborazione futura e la disponibilità della Condotta a mettere in rete le buone esperienze sinora realizzate con il contributo di tutti.”