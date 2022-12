Sconfitta preventivata ma gara gagliarda per la PM Volley

Campionato Serie C femminile – girone A – 10° giornata – 17-12-2022

PANBISCO’ ALTAMURA – PM VOLLEY POTENZA: 3-0 (25-14, 25-20, 25-19)

Era una partita ad altissimo coefficiente di difficoltà e lo si sapeva, la PM Volley Potenza torna da Altamura a mani vuote con la Paniscò che si impone per 3-0 consolidando il proprio primato nel girone. Si chiude la striscia positiva della PM Volley dopo tre successi di fila che hanno permesso al sestetto potentino di incamerare punti importanti per la classifica ma soprattutto per accrescere il morale. Una partita comunque giocata dalle ragazze guidate in panchina da coach Marco Orlando che al Pala Cupola comunque costringono le padrone di casa a parziali alti nel secondo e terzo set mettendole anche in difficoltà. Il primo set è a vantaggio della formazione altamurana che fa prevalere il fattore casalingo andando a chiudere con un netto 25-14. Nel secondo parziale la PM Volley prova a recuperare terreno nei confronti della Panbiscò ma la corsa termina sul 25-20. Nel terzo e ultimo set Di Camillo e compagne tornano in campo agguerrite e determinate a fare bene, la PM Volley riesce ad andare avanti sul 19-17 ma tre chiamate alquanto discutibili compromettono set e gara che si chiude con il 25-19. Si chiude anche il 2022 per la Serie C della PM Volley, la posizione in classifica vede le potentine in nona posizione con 11 punti all’attivo, una sola posizione dietro la zona franca della salvezza. Per coach Orlando e le ragazze settimana di lavoro prima delle festività, poi si tornerà in campo dopo le festività per preparare la prima gara del 2023 che vedrà la PM Volley di scena alla Palestra “Caizzo” domenica 8 gennaio contro la Zest Terlizzi.

Ufficio Stampa PM Volley Asd