Questa sera 18 dicembre a Senise Presentazione libro “La mia cucina mediterranea – Ricette e segreti tra innovazione e tradizione” di Renata Brancale

Domenica 18 dicembre 2022 dalle 15 alle 20,30 a Senise, per iniziativa della Coldiretti sarà allestito un mercato di Campagna Amica nel chiostro di San Francesco.

Alle 17, poi, nella sala Consiliare antistante il Chiosco è in programma la presentazione del libro “La mia cucina mediterranea – Ricette e segreti tra innovazione e tradizione” a cura dell’autrice – nutrizionista Renata Bracale, preceduta dai saluti del sindaco Giuseppe Castronuovo, della referente di Coldiretti Giovani, Laura Virgallita, e dagli interventi del presidente della Coldiretti lucana Antonio Pessolani e del direttore provinciale, Luca Celestino.

“Il libro contiene 80 ricette interpretate dallo Chef Danilo Di Vuolo e fotografate da Francesco Verolino – evidenza Coldiretti – antipasti, primi, zuppe, minestre, secondi, contorni, dolci, un ricettario completo e arricchito con pagine dedicate ai condimenti e ai liquori. Ricette mediterranee che arrivano dalla tradizione partenopea, in special modo dalle consuetudini culinarie di questa famiglia del Sud, i Bracale, come viene raccontato in uno storytelling efficace.

Dalla nonna Renata madrina delle ricette originali, questo lessico familiare viene rivisitato e modificato dalla nutrizionista nipote per seguire e presentare, agli amanti della buona cucina, un modello più corretto dal punto di vista nutrizionale, da poter portare a tavola ogni giorno.

Un ricettario prezioso, dunque, che senza rinunciare alle tradizioni ha cura e attenzione per tutti: si va infatti dalle ricette a base di latte e derivati, di carne, di pesce, al gluten free, al lattosio free per finire con alcune ricette vegane”.

Nel corso della manifestazione, moderata dal giornalista Franco Addolorato, verrà presentato il progetto di PeperonAut “ Coltiviamo l’inclusione”.