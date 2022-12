Vivi Heraclea “Winter edition” con Luca Ward e Silvia Mezzanotte

Sarà un’edizione davvero speciale quella di Vivi Heraclea 2022, in programma sabato 17dicembre, alle ore 16. Una festa della cultura che, per la prima volta, si realizza in prossimità delle festività natalizie per dare ancora più valore ai tesori di arte e memoria, custoditi nel Museo archeologico nazionale della Siritide.

A fare da palcoscenico naturale a questa “winter edition” di Vivi Heraclea sarà l’area antistante l’ingresso del Museo di Policoro.

Ospite d’onore sarà l’attore Luca Ward, “la voce del cinema” per eccellenza. Seppur nell’immaginario collettivo continui a essere “Il gladiatore” (sua la voce italiana di Russell Crowe), ha al suo attivo il doppiaggio di oltre 100 titoli, oltre che una importante carriera di attore di teatro, cinema e televisione.

Ward, con la sua voce inconfondibile, farà rivivere alcuni momenti del viaggio in Italia dell’abate di Saint-Non, descritto nel celeberrimo “Voyage Pittoresque”.

Le fasi della storia di Policoro, ricordate con profonda nostalgia, coincidono con le fasi della vita di Saint Non che, ormai anziano, traccia “con un dito nella polvere dei propri ricordi” il momento più emozionante della sua intera esistenza.

E ancora Ward sarà il Pittore di Policoro, abitante dell’antica Herakleia, che modella, disegna, crea, un ultimo e splendente cratere a figure rosse.

Durante la realizzazione del vaso, il Pittore ripercorre le tappe fondamentali della storia di Policoro attraverso i quattro elementi comuni a tutte le cosmologie, modellando il suo incessante racconto “sul tornio eterno del fato”.

Ma Vivi Heraclea VII sarà anche musica. Il museo farà da scenario alla performance canora di Silvia Mezzanotte, una delle voci più belle del panorama musicale italiano, che, accompagnata al pianoforte dal maestro Giuseppe De Fazio, proporrà alcune delle sue canzoni più note al grande pubblico. A presentare la serata sarà l’attrice Eva Immediato.

Un grande evento, insomma, che, come di consueto, coniuga musica, cultura, intrattenimento e valorizzazione del patrimonio storico-artistico del territorio, oltre che un esempio virtuoso di destagionalizzazione degli eventi che consente di vivere Policoro e i suoi tesori tutto l’anno.

Vivi Heraclea, sostenuto da Regione Basilicata e Comune di Policoro, è una rassegna di eventi organizzata dall’associazione culturale “I colori dell’anima” con la preziosa collaborazione della Direzione Regionale Musei Basilicata.