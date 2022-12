A MATERA E METAPONTO, IL 15 E 16 DICEMBRE, IL 3° MEETING ALSIA

La presentazione delle innovazioni in agricoltura sviluppate con 8 progetti di ricerca finanziati dal PSR Basilicata, la valorizzazione del patrimonio rurale e paesaggistico lucano, la prevenzione della corruzione e le pari opportunità come tutela dei diritti: saranno questi i macrotemi del 3° Meeting Annuale dell’ALSIA, l’Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura, in programma a Matera e a Metaponto per il 15 e 16 dicembre 2022.

“Un appuntamento oramai consueto, quello del Meeting annuale dell’ALSIA – ha commentato il direttore dell’Agenzia, Aniello Crescenzi – sviluppato d’intesa con la Direzione Generale delle Politiche agricole, alimentari e forestali della Regione Basilicata non solo per fare il punto sulle attività svolte sul territorio regionale per la crescita del settore primario, ma per rilanciare anche a livello nazionale il confronto con altri soggetti che operano nel comparto agro-ambientale”.

“Due giornate di lavoro per 3 Sessioni – ha spiegato Crescenzi: apertura alle 9:00 del 15 dicembre a Matera, nell’Hotel San Domenico di via Roma, con la 1^ Sessione della mattina tutta dedicata al trasferimento delle innovazioni degli 8 progetti di ricerca di cui l’ALSIA è partner o capofila, finanziati dalla sottomisura 16.1 del PSR Basilicata 2014-22.

In quella circostanza, è previsto anche l’intervento di Rocco Vittorio Restaino, Autorità di Gestione PSR Basilicata e Politiche di Sviluppo Agricolo del PSR Basilicata, mentre le conclusioni saranno affidate al Direttore Generale del Dipartimento Politiche Agricole, alimentari e forestali della Regione, Emilia Piemontese”.

“Seconda Sessione dalle 15:00 del pomeriggio, sempre nella stessa sede a Matera – ha detto ancora Crescenzi – per il Convegno sulla 2^ Giornata di studio internazionale della Ruralità della Basilicata, istituita dalla Legge Regionale 28 dicembre 2020, n. 46.

L’evento, del quale l’Agenzia ha curato l’organizzazione per conto della Regione, permetterà di approfondire lo stato dell’arte sull’attuazione della dismissione dei beni ex Riforma fondiaria e sui temi del paesaggio rurale. A questo proposito, grazie alla collaborazione della Direzione Generale dell’Ambiente, del Territorio e dell’Energia della Regione Basilicata, si farà anche il punto sulla visione di territorio rurale nel Piano Paesaggistico regionale.

Concluderà i lavori il Presidente della Giunta regionale di Basilicata, Vito Bardi. Entrambe le Sessioni si svolgeranno in modalità mista (in presenza e in videoconferenza) e sarà quindi possibile assistere ai lavori anche da remoto”.

“La 3^ Sessione, invece – ha proseguito Crescenzi – dalle 9:00 alle 13:00 del 16 dicembre, tutta dedicata al solo personale dell’ALSIA, si terrà nel Centro Ricerche dell’Agenzia “Metapontum Agrobios”, a Pantanello di Metaponto (Bernalda, MT). Si parlerà di prevenzione della corruzione e di trasparenza, e – insieme alla Consigliera regionale di Parità della Basilicata, Ivana Pipponzi – di pari opportunità come tutela dei diritti”.