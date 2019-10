Parata di Vip per il grande evento del Premio “Penisola Sorrentina”

Roma, 25 ottobre 2019 – Sarà uno speciale omaggio video introduttivo di Maurizio Costanzo a dare il via alla serata-spettacolo il 26 ottobre al Teatro delle Rose di Piano di Sorrento (ore 19.30, con ingresso libero fino ad esaurimento), nel corso della quale saranno premiati nomi prestigiosi della cultura, dello spettacolo e del giornalismo.

Proclamati lo scorso 9 ottobre al Teatro Eliseo di Via Nazionale, i vincitori della 24esima edizione del Premio nazionale “Penisola Sorrentina” saliranno sul palco del Teatro delle Rose di Piano per ricevere il prestigioso riconoscimento.

“Il premio non è una vetrina, – sottolinea Mario Esposito, direttore artistico dell’evento – anche se richiama grandi personaggi del mondo dello spettacolo e della cultura, ma è il segno della presenza della cultura tra gli uomini.

Ogni anno i premiati sono selezionati da una giuria composta da addetti ai lavori e personalità di spicco che selezionano le ‘eccellenze’ nelle varie discipline tra cui teatro, musica, giornalismo”.

Inserito nel cartello dei grandi eventi della Regione Campania il Premio, fondato nel 1996 dal poeta sorrentino Arturo Esposito, si conferma un appuntamento di grande rilievo, promosso in sinergia con l’Assessorato alla cultura del Comune di Piano di Sorrento, posto sotto l’Alto Patrocinio del Parlamento Europeo e patrocinato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Mibact e dal Ministero dell’Interno.

Grande attesa a Piano per alcune star come, tra gli altri, Christian De Sica (premio per il teatro), Luca Barbareschi, direttore artistico del Teatro Eliseo e presidente della sezione teatro, Sergio Cammariere (premio per la musica) Danilo Rea, presidente della sezione musica del Premio, Vanessa Gravina (premio personaggio femminile), e SvetlanaKasyan (premio internazionale). Attesissima anche la piccola protagonista della serie Rai “L’amica geniale” Ludovica Nasti.

Gino Rivieccio ritirerà il premio speciale “Dino Verde” alla carriera mentre il premio come migliore autore andrà a Pierdavide Carone.

Spazio al giornalismo con il direttore del Tg2 Gennaro Sangiuliano e Fabrizio D’Esposito, cui andrà il premio “Genius Loci”, destinato ai figli illustri della Penisola Sorrentina.