Secondo successo stagionale per la PM Volley, un altro 3-0 contro Olympia Orta Nova

Seconda vittoria consecutiva per la PM Volley Potenza che si impone anche a Orta Nova battendo per 3-0 un’ottima Olympia. Il sestetto di coach Marco Orlando sull’onda dell’entusiasmo si riconferma dopo il successo casalingo di settimana scorsa e mette in classifica altre tre punti preziosissimi raggiungendo così quota otto punti in classifica, una classifica che inizia a fare meno paura. Una partita condotta con grinta e determinazione da capitan Di Camillo e compagne che nel primo set si impongono con un netto 15-25 dimostrando un ottimo approccio alla gara. Nel secondo parziale le padrone di casa si impegnano e mettono sotto la PM Volley arrivando a quota 17-12 ma è qui che arriva la svolta nel sestetto rossoblù che, richiamato in panchina da coach Orlando, comincia la risalita rimontando lo svantaggio e chiudendo sul 25-27. Nel terzo e ultimo set le potentine macinano una serie di punti che permette loro di chiudere con un più sereno 18-25 che conclude la contesa sul definitivo 3-0. Settimana prossima la PM Volley torna alla Palestra Caizzo, domenica alle 17:00 ospitando la Volley’s Eagles.