Il Papa andrà in Africa dal 31 gennaio al 5 febbraio

Il Papa mantiene la promessa e ha annunciato che si recherà in Africa all’inizio del prossimo anno.

I Paesi di destinazione sono la Repubblica Democratica del Congo e il Sud Sudan, e il Pontefice sarà nei due Pesi dal 31 gennaio al 5 febbraio (in Congo dal 31 gennaio al 3 febbraio, e in Sud Sudan dal 3 al 5).

Il Pontefice aveva annunciato questo viaggio per il mese di luglio di quest’anno, dal 2 al 7, ma poi aveva deciso di rinviarlo a causa dei problemi al ginocchio.

Il programma del viaggio in Africa ricalca quanto era già stato messo in agenda nel viaggio di luglio. Manca solo la tappa di Goma e vengono fatti alcuni aggiustamenti sui luoghi degli eventi.

Per esempio alcuni si svolgeranno direttamente alla Nunziatura apostolica per limitare gli spostamenti del Papa che sta molto meglio, rispetto all’estate scorsa quando decise di rinunciare alla visita, ma che di fatto per spostarsi usa ancora il bastone e la sedia a rotelle.

Per quanto riguarda poi in particolare il Sud Sudan, viene confermato il carattere ecumenico della visita che Papa Francesco effettuerà infatti insieme all’Arcivescovo di Canterbury, Justin Welby, e al Moderatore dell’Assemblea Generale della Chiesa di Scozia Iain Greenshields. Insieme i tre leader religiosi hanno sempre sostenuto il processo di pace nel Paese.

ANSA