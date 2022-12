Laboratori aperti alla collettività e un video-spettacolo finale: ecco la #ChristmasChallenge della Compagnia Oltredanza di Matera

Laboratori aperti alla collettività e un video-spettacolo finale: con la nuova iniziativa natalizia #ChristmasChallenge, prosegue la ricerca artistica della Compagnia Oltredanza di Matera sui blocchi espressivi generati dai grandi stravolgimenti mondiali, in un contesto sociale e culturale nel quale si vive in velocità e spesso senza la possibilità di un contatto visivo, corporeo ed emozionale con l’altro.

Il nuovo progetto, che segue il recente spettacolo laboratoriale dal titolo “Afasie Sottese”, intende dare voce alle sensazioni e alle emozioni, personalissime, di un gruppo non omogeneo di partecipanti per fare dell’espressione originale di ciascuno un racconto universale mediato dal corpo, dal movimento e comprensibile a chiunque senza distinzione di età, nazionalità, genere.

A chiunque avrà voglia di mettersi alla prova, sarà data la possibilità di prendere parte, gratuitamente, ad alcuni laboratori partecipativi che si terranno sabato 3 e domenica 4 dicembre nei diversi quartieri della città di Matera (San Pardo, San Giacomo, Aquarium, Serra Rifusa, Centro storico, Lanera e Agna Le Piane): durante questi momenti collettivi, ai partecipanti verrà chiesto di essere protagonisti di un breve video nel quale dare la propria espressione di una parola emotivamente significativa ed evocativa.

A partire dal materiale raccolto in questa fase partecipativa, la Compagnia Oltredanza darà vita ad un video-spettacolo finale che metterà in luce i punti di vista della collettività sul tema dell’incomunicabilità e che sarà trasmesso nella sede della stessa A.s.d. Oltredanza (via delle Fiere n.1) il 27 dicembre 2022 alle ore 19 (ingresso gratuito) e diffuso sui canali social ufficiali della compagnia di danza e all’interno di alcune attività commerciali di Matera fino al 6 gennaio 2023.

#ChristmasChallenge è una sfida che Oltredanza propone a chiunque abbia voglia di partecipare al processo creativo di un prodotto artistico creato dal basso: un modo per comunicare all’altro le proprie emozioni senza filtri, dando possibilità al corpo di essere vettore per parole e sentimenti profondi.

Appuntamenti per i laboratori partecipativi

Sabato 3 dicembre nelle seguenti sedi:

CASA NATURAL – dalle 10:00 alle 11:00

PARCO AGOR AGRI – dalle 11:30 alle 13:30

PIAZZETTA A. VIVALDI – dalle 16:00 alle 17:00

PARCO LANERA – dalle 17:00 alle 18:00

PARCO GIOVANNI PAOLO II – dalle 18:00 alle 19:00

PARCO CAPPUCCINI – dalle 19:00 alle 20:00

Domenica 4 dicembre:

SEDE A.s.d. OLTREDANZA – dalle 10:00 alle 11:00

#ChristmasChallenge

Direzione artistica: Marco Magrino

Coreografia: Rossella Iacovone (contemporaneo), Marco Magrino (modern), Stefania De

Mattia (hip hop), Serena Di Lecce (composizione coreografica e improvvisazione)

Date laboratori: 3 e 4 dicembre

Data proiezione video spettacolo: 27 dicembre, ore 19:00 (ingresso gratuito)

Luogo: Sede Asd Oltredanza (via delle Fiere n. 1, Matera)

Proiezione video spettacolo nelle attività: dal 22 dicembre al 6 gennaio

Social

Fb: www.facebook.com/asdoltredanza

IG: @asdoltredanzamatera

Ufficio stampa

A.s.d. Oltredanza

Serena Manieri – 370.335.19.42

Simona Simone – 333.943.18.57