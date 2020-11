Su Vogue Hong Kong Chiara Ferragni e i capolavori degli Uffizi

HONG KONG – Chiara Ferragni e i capolavori della Galleria degli Uffizi sono i protagonisti di Vogue Hong Kong di questo mese.

In copertina l’influencer e imprenditrice digitale posa tra le cornici, davanti al dipinto “Uomo con la medaglia di Cosimo il Vecchio” di Sandro Botticelli.

Il volto della Ferragni copre (o come si dice in gergo “impalla”) quello del ritratto di Botticelli.

La cover preannuncia il servizio fotografico realizzato qualche settimana fa dal fotografo Michal Pudelkalo, all’interno della Galleria, che ha scatenato un’infinità di polemiche,portando però anche ad una crescita di visitatori, stando a quanto riportato dallo stesso museo.

Oltre a pubblicizzare la collezione Prada, l’intento dello shooting sarebbe anche quello di far conoscere meglio al mondo l’arte italiana, in questo caso, in particolare i capolavori del Rinascimento fiorentino, conservati agli Uffizi.

C’è infatti anche da ricordare che, lo scorso dicembre, le Gallerie hanno firmato un’intesa con il Dipartimento dei Servizi per la Cultura (Lcsd) di Hong Kong per portare, nel 2020 nella grande metropoli asiatica, una mostra dedicata proprio a Sandro Botticelli e alla pittura fiorentina del ‘400.