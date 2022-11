Borghi d’Italia, 4 nuove Bandiere Arancioni

Salgono a 274 i piccoli borghi italiani che il Touring Club ha premiato per la ricchezza della loro storia e della loro cultura, per la qualità delle offerte enogastronomiche, per la bellezza del paesaggio e per la sostenibilità ambientale.

Le 4 new entry sono in Lombardia Castione della Presolana e Moltrasio, Morrovalle nelle Marche e Picinisco nel Lazio.

Con le nuove certificazioni in Lombardia sono 18 i borghi premiati per le qualità turistico-ambientali. Le due nuove bandiere sono state assegnate a Castione della Presolana, località ai piedi del monte delle Prealpi Bergamasche; è un paradiso naturalistico, frequentato in estate e in inverno da chi ama la montagna, la natura e lo sport. L’altro borgo premiato è Moltrasio, sul lago di Como, che ha un patrimonio storico interessante e bellezze naturali da scoprire attraverso 4 percorsi a tema: acqua, pietra, storia e panorama.