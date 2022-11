Frana a Ischia. Due le vittime, 15 case colpite, 10 dispersi.

Recuperato un secondo cadavere a Casamicciola.

Il corpo di una persona molto giovane, di cui al momento non sono noti nè l’identità nè il sesso, è stato trovato in una camera da letto, sotto un materasso, di una casa travolta dalla frana.

In questi minuti la salma viene portata in obitorio. E’ probabile che nello stesso punto vi siano altri corpi individuati dai cani dei soccorritori. Il bilancio delle vittime accertate sale a 2 e 10 dispersi, 4 feriti.

“Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per la Protezione civile, ha dichiarato lo stato di emergenza al quale farà seguito l’ordinanza del capo della Protezione civile, e ha disposto un primo stanziamento di 2 milioni di euro”. Ad annunciarlo, il ministro per il Sud, Nello Musumeci che ha la delega alla Protezione al termine del Consiglio dei ministri su Ischia. Al primo stanziamento di 2 milioni di euro, il ministro Musumeci ha aggiunto che “seguiranno altri stanziamenti non appena avremo una ricognizione dei danni e delle esigenze immediate. Diverso il ragionamento sul piano di ricostruzione che riguarderà strutture pubbliche e private”



“Sono vicino alla popolazione dell’isola d’Ischia, colpita da un’alluvione. Prego per le vittime, per quanti soffrono e per tutti coloro che sono intervenuti in soccorso”. Lo ha detto papa Francesco all’Angelus.